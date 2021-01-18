Sincan'da 5+1 dubleks daire satılık

Ankara, Sincan İlçesinde 730 Ada, 3 Parsel, Tandoğan mahalle Sazpınarı mevkiinde bulunan 3. kat 6 nolu bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hisse 5+1 daire satışa çıkarıldı. Taşınmaz net 126,13 m², brüt 222.64 m² alanlıdır.
Adresi : Tandoğan Mahallesi, Siyah Lale Caddesi, İpek Apt. No: 25/6 SİNCAN / ANKARA şeklindedir.
Kıymeti : 260.000,00 TL
Satış Günü : 15/03/2021 günü 10:30 - 10:33 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA
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