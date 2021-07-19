Sincan’da akıllı kurban dönemi

Sincan’da kurban pazarları ve kesim alanları kameralarla canlı olarak izleniyor.Kesim alanlarında sıra numarası verilen vatandaş SMS ile bilgilendiriliyor, saatlerce sıra beklemiyor

Sincan Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Belediyeye ait 4 kesim alanına kurulan sistem vatandaşın işini son derece kolaylaştırıyor. Bayram günü sıra numarası verilen vatandaş, SMS ile bilgilendiriliyor, böylece saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Ayrıca kameralarla kurban pazarı ve kurban sırası canlı olarak takip edilebiliyor.

Sincan Belediyesi her bayramda olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı’nda da hazırlıklara günler öncesinden başladı. Ekipler vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için hummalı bir çalışma yürüttü ve bayram hazırlıkları tamamlandı.

Akıllı Kurban Pazarı

Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Yenikent ve Çimşit kurban pazarı ve 4 kesim alanına kurulan sistem vatandaşın hem beğenisini topluyor, hem de işini kolaylaştırıyor.

Salgın tedbirleri kapsamında vatandaşların kalabalık oluşturmaması için kesim işlemi randevu usulü ile gerçekleştiriliyor. Vatandaşlara sıra numarası veriliyor, kesim sırası gelen vatandaş SMS ile bilgilendiriliyor. Kesim işleminin ardından evinin yolunu tutan vatandaş saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Böylece oluşabilecek yoğunluğun önüne geçiliyor. Ayrıca kurban pazarlarına kurulan kameralarla kurban pazarları ve sırası canlı olarak takip edilebiliyor. LED ekranlar yardımıyla sıra takibi yapılabiliyor.

Kurban Pazarları ve Kesim Alanlarında Her Ayrıntı Düşünüldü

Çimşit ve Yenikent kurban pazarları ve kesim alanlarında hijyen tedbirleri üst düzeyde. Kurban pazarlarında sabah-aksam haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor, dezenfekte ediliyor. Çimşit Kurban Pazarına 10 adet dezenfektan standı, Yenikent Kurban Pazarına 5 adet dezenfektan standı kuruldu. İçindeki dezenfektan sürekli kontrol edilip dolduruluyor.

Zabıta ekipleri bölgede denetimlere devam ediyor. Sosyal mesafe, maske ve kaçak kesimleri önleme konusunda zabıta sahada görev alıyor.

Sincan Belediyesinde görevli 7 veteriner kurban pazarlarında hizmet veriyor. Veterinerler hayvanların sağlık durumunu kontrol ediyor, kurbanlık kriterleri taşıyıp taşımadıkları hususunda bilgilendirme yapıyor.

Sincan Belediyesi kurban pazarlarında ücretsiz tartı, telefon şarj istasyonları, sıcak duş kabinleri, tuvalet, aydınlatma direkleri gibi hizmetler de veriliyor.

Sincan’da Kurban Kesim Alanları

Sincan’da 2021 kurban kesim alanları da belirlendi. Sincan Belediyesi Çimşit kurban pazar yerinde 3, Yenikent kurban pazar yerinde 1 olmak üzere toplam 4 adet modern kesim alanıyla vatandaşa hizmet verecek.

SİNCAN BLD. ÇİMŞİT KURBAN PAZARI (ÜCRETLİ)

Çimşit Mah. Çimşit Mezarlığı Yolu

SİNCAN BLD. YENİKENT KURBAN PAZARI (ÜCRETLİ)

Fevzi Çakmak Mah. Cumhuriyet Bl. Üzeri

Sincan Belediyesinin kurban kesim alanlarının yanı sıra kurban kesim komisyonunca belirlenen diğer alanlar da açıklandı.

PLEVNE MAH. PAZARI (Perşembe Pazarı)

Plevne Mah. Destek Sok. ile Gökhan Sok. Arası

PINARBAŞI MAH. PAZARI (Pazar Pazarı)

Pınarbaşı Mah. Palamut Sok.

İSTASYON MAH. PAZARI (Pazartesi Pazarı)

İstasyon Mah. Edip Sok. Erkut Sok. Arası Öğretmen Evi Yanı

TANDOĞAN MAH. PAZARI (Salı Pazarı)

Tandoğan Mah. Vakit Sok. Ata Cad.

FATİH MAH. PAZARI

Fatih Mah. Kültür Cad. Halk Eğitimi Yanı

OSMANLI MAH. PAZARI (Salı Pazarı)

Osmanlı Mah. Hürriyet Cad.

G.O.P MAH. PAZARI (Çarşamba Pazarı)

G.O.P Mah. Gamzeli Sok.

MISIRDALI KOMBİNASI (Sincan Sanayi Sitesi- Ücretli- Özel)

Ahi Evran Mahallesi 1. Cadde Sanayi Sonu

BAŞKENT ET KOMBİNASI (Ücretli-Özel )

Yenikent Çoğlu Mah. Adalet Caddesi. No:70