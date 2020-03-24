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Sincan'da banklar kaldırıldı

Sincan Belediyesi koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirleri sıkılaştırdı. Sincan’da banklar bir süreliğine kaldırıldı, çardaklar güvenlik şeridiyle çevrildi. 
Sincan'da banklar kaldırıldı

Belediye risk grubundaki güngörmüşlerimizin evde kalmasını sağlamak ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla park, bahçe ve meydanlardaki bankları kaldırdı. Yol kenarlarındaki çardaklar güvenlik şeridiyle çevrilerek insanların birlikte oturmasının önüne geçildi. Yine vatandaşların spor yaptığı alanlar için de benzer önlemler alındı. Park ve mesire alanlarındaki mangal ve piknik faaliyetleri geçici olarak durduruldu. 
Sincan Belediyesi,  hem vatandaşların hem de çalışanların sağlığını korumak amacıyla bir süre vergi ödeme işlemlerini internet ortamına taşıdı. Vatandaşlar belediyeye gelmeden www.sincan.bel.tr adresinden vergi ödemelerini gerçekleştirebilecek.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında genç çiftlerimiz de unutulmadı. Kültürel ve sosyal etkinliklerin ardından nikahlar da online ortama taşındı. Böylece dünya evine girecek çiftlerimizin heyecanına aileleri de ortak olacak. Vatandaşlar http://seyret.sincan.bel.tr adresinden nikah törenlerini canlı izleyebilecek.
Her tarafı karış karış dezenfekte eden belediye ekipleri, pazar yerlerini özel solüsyonlarla temizliyor. Sadece pazar yerleri değil park ve bahçeler, yollar, duraklar, kamusal alanlar dezenfekte ediliyor, virüslerden temizleniyor. Yine belediye binası ve diğer hizmet binalarına hem personel hem de vatandaşlar için dezenfektanlar yerleştirildi. 
 

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