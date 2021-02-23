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Sincan’da çevre temizliği 

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çevre temizliğine aralıksız devam ediyor.
Sincan’da çevre temizliği 

Okulların açılması, yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir süre kala Sincan Belediyesi, ilçe genelinde hafta başından mesaisini hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinden itibaren cadde ve sokaklarda yoğun bir çalışma başlattı. 

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Hafta sonu da faaliyetlerini sürdüren ekipler, gün içerisinde Yenikent Mesa Semt Polikliniği önü ve çevresindeki bahçelerde kuruyan, sarkan ağaç dallarının yol açabileceği kazaların önüne geçmek için temizlik ve budama işlemleri gerçekleştirdi.

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Öncelik halkın sağlığı ve refahı diyerek her noktada özveriyle çalışmalarını yürüten Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, faaliyetlerine ilerleyen günlerde de devam edecek.
 

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