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Sincan'da esnafa hijyen desteği

Sincan Belediyesi esnafa dezenfekte desteğini sürdürüyor, 14 kişilik ekip işletmelerin hijyeni için titiz bir çalışma yürütüyor. 
Sincan'da esnafa hijyen desteği

Koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Şubat 2020’den bu yana sahada olağanüstü bir çaba gösteren Sincan Belediyesi, pandemiden olumsuz etkilenen esnafların her zaman yanında oldu. 

Dükkanların dezenfekte edilmesi, maske –dezenfektan dağıtımı gibi konularda esnafa destek olan Sincan Belediyesi, iş yapamaz duruma gelen esnafa 3 bin gıda kolisi dağıtmıştı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da her fırsatta esnafla bir araya gelip hal ve hatırlarını soruyor, talep ve önerilerini yerinde dinliyor.

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Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, restoran, lokanta, kafeterya, spor salonları gibi işletmeler 1 Haziran itibarıyla yeniden hizmete başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yeni kararların açıklanmasıyla birlikte harekete geçti. 

1.5 yıla yakın bir süredir sahada olağanüstü bir çaba gösteren ekipler söz konusu işyerlerini dezenfekte etmeye başladı. 6 araç 14 personel dezenfekte işlemi için seferber oluyor. 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 14 Şubat 2020 tarihinden bu yana ekiplerin halk sağlığı için sahada olduğunu ifade etti. “Kademeli normalleşme süreciyle birlikte birçok esnafımız hizmete başladı. Herkese hayırlı kazançlar dilerim. Ekiplerimiz işletmelerin dezenfekte işlemine destek veriyor. Sincan Belediyesi olarak esnafımızın yanındayız. Kurallara uyarak bu süreci atlatacağımıza olan inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.

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