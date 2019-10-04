Sincan'da fabrika yangını: Sanayideki metal boru fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haberine göre Sincan'da fabrika yangını yaşanıyor..
Başkent Ankara bu hafta peşpeşe felaket haberleri ile sarsıldı. Mamak'ta yaşanan feci otobüs kazasının ardından şimdi de korkunç bir yangın olayı yaşanıyor. Sincan'da ki sanayi bölgesinde bulunan bir metal boru fabrikasında yangın çıktı.
Sincan Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti.
Söndürme çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor..
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