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Sincan'da gençlere özel kurslar

Sincan Belediyesi dijital dönüşüm akademisi ve okçuluk kursları ile gençleri buluşturdu.
Sincan'da gençlere özel kurslar

 Yapımında sona gelinen Kongre ve Kültür Merkezi, Gençlik Merkezleri, Yüzme havuzlarıyla da gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. 

Eğitim Yatırımları

Millet Kıraathanesi ve kütüphaneleriyle adından sıkça söz ettiren Sincan Belediyesi gençlere sağlıklı ve modern bir çalışma ortamı sunuyor. Gençler tıpkı ev ortamında gibi rahatlıkla ders çalışabiliyor.  
Ayrıca Sincan Belediyesi, Ankara’da bir ilk olan Matematik Müzesi’ni de Sincan’a kazandırdı. “Matematiğe Dokunuyoruz” sloganıyla matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getirerek çocuklarımızın deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmeleri sağlanıyor. Bünyesinde barındırdığı sayı tabloları, formül mantık şemaları, altın oran kuralı örnekleri, açı ve perspektifi kavrama temalı objeleri; aynı zamanda Türk-İslam Dünyasının astronomi, matematik alanlarında önde gelen âlimleri ve eserlerinin sentezi ile hazırlanmış yapılar sayesinde gençlerimize matematiği tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlıyor. 
Kültür sanat çalışmaları kapsamında her yıl gençlerimizin aktif olarak katıldığı etkinlik ve programlar düzenleniyor. Tiyatro oyunları, klavye, resim ve enstrüman kursları, sohbetler, e-sergi gibi etkinliklerin yanı sıra “Dijital Dönüşüm Akademisi” çatısı altında bir dizi eğitim faaliyetleri de hayata geçti. E-ticaret ve dijital pazarlamadan el tasarım atölyesine; Elektro Laboratuvar Tasarım atölyesinden Robotik kodlama ve Maker atölyesine kadar birbirinden zengin içeriklerle Sincanlı gençler teknolojiyi verimli kullanmaya yönlendiriliyor.

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Spor Alanında Dev Yatırımlar

Gençlerin ve çocukların sporla yetişen sağlıklı bireyler olmaları için Sincan Belediyesi spor yatırımlarına da büyük önem veriyor. 
FIBA standartlarına uygun kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu ile 50 adet mini basketbol, voleybol ve badminton sahası tamamlandı. Son olarak okçuluk alanı hizmete açıldı. Gençlerimiz kadim kültürümüzün yapı taşlarından geleneksel okçuluk ile tanışıyor.  Gençlik Merkezleri ile yüzme havuzu yapımı da sürüyor. 
Zir Vadisi Rekreasyon Alanı Projesinde de özellikle gençler için her ayrıntı düşünüldü. Yapımına başlanan drift alanı ile Sincan bir ilke daha kavuşuyor. Pist tamamlanınca gençler güvenli bir alanda istedikleri gibi drift yapabilecek.
Bir motor sporları kompleksi olarak kullanılacak olan pist, günümüzde çok popülerleşen drift sporunun yapılacağı ulusal şampiyona, mahalli yarış ve drift festivallerine ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip olacak.

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Sincanlı Gençler Mutlu

Sincan Belediyesi kültür, sanat, spor, teknoloji ve daha fazla alanda sunduğu imkan ve örnek projeleriyle gençlerden de tam not almayı başardı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkürlerini ileten gençler Sincan’da okul dışında birçok sosyal faaliyet imkanı bulduklarını, yeni projeler için de heyecan duyduklarını belirtti. 
 

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