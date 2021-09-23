Sincan'da her pazar tiyatro rüzgarı 

Sincan Belediyesi hem eğlendiren hem de sosyal mesajlar veren tiyatro oyunları ile gönülleri fethediyor. Her hafta sonu Lale Konferans salonu tiyatroseverlerin ilgisi ile karşılaşıyor.

Tiyatro perdesi her Pazar saat 13.00 ve 15.00’da çocuklar için, 17.00’da yetişkinler için aralanıyor. Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde tiyatro oyunlarını izleyebiliyor, oyun öncesi salon girişinden ücretsiz bilet temin edilebiliyor. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak maskeli bir şekilde etkinliğe katılıyor.

Yıpranan evliliklere ve yeni evlenecek çiftlere ailenin önemi “Aramızdaki Duvarlar” oyunu ile mizahi bir şekilde anlatılıyor. Minik tiyatroseverlere ormanların önemi “Orman Melekleri” oyunu ile anlatılırken, çocuklar Hacivat ile Karagöz oyunu ile keyifli vakit geçiriyor. Önümüzdeki günlerde ayrıca “Biz Biriz, Damat Alayı, Nasrettin Hoca, Pinokyo, Çanakkale” gibi tiyatro oyunları da Sincanlı tiyatro seyircileri ile buluşacak.

Her yaştan vatandaşın ilgisi ile karşılaşan tiyatroları, aynı zamanda https://ekultur.sincan.bel.tr/ internet adresinden de ücretsiz şekilde izleyebilirsiniz.

“Evlilikler Başladığı Gibi Mutlu Gitsin”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da tiyatroseverlerin heyecanına ortak oldu. Aile yaşamında şeffaflık ve dürüstlük teması üzerine düşündüren “Aramızdaki Duvarlar” isimli oyun öncesi seyircinin karşısına çıkan Başkan Ercan, genç çiftlere güzel dileklerini iletti. Uzun ve mutlu evliliklerle ilgili gençlere ipuçları veren Başkan Ercan, “Bu etkinlikte aranızda olmak istedim. Burada yeni evlenen çiftlerimiz var, Allah muhabbetinizi arttırsın. Çok sayıda nikah kıyıyorum. Bu evliliklerin başladığı gibi mutlu gitmesini temenni ediyorum. Allah ağzınızın tadını, muhabbetinizi bozmasın.” ifadelerini kullandı.



