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Sincan’da icradan satılık 3+1 daire

Ankara Sincan’da 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Sahibinin borcu nedeniyle satışa çıkan daire Tandoğan Mahallesi’nde bulunuyor. 2. katta bulunan dairenin binası yaklaşık 15 yıllık.
Sincan’da icradan satılık 3+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Sincan’da 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Sahibinin borcu nedeniyle satışa çıkan daire Tandoğan Mahallesi’nde.

2. katta bulunan dairenin binası yaklaşık 15 yıllık. 

Birinci Satış Günü: 16.11.2021 10:00

İkinci Satış Günü: 14.12.2021 10:00

Sincan Tandoğan’da icradan satılık dairenin muhammen bedeli ise 210 bin TL.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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