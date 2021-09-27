Sincan’da icradan satılık 3+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Sincan’da 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Sahibinin borcu nedeniyle satışa çıkan daire Tandoğan Mahallesi’nde.
2. katta bulunan dairenin binası yaklaşık 15 yıllık.
Birinci Satış Günü: 16.11.2021 10:00
İkinci Satış Günü: 14.12.2021 10:00
Sincan Tandoğan’da icradan satılık dairenin muhammen bedeli ise 210 bin TL.
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