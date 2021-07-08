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Sincan’da icradan satılık müstakil ev ve arsa

Ankara Sincan’ın Osmaniye Mahallesi’nde bulunan 181 metre kare müstakil ev ve arsası icra yoluyla satılıyor. İcradan satılık arsanın üzerinde bodrum kat, zemin kat ve çatı arası kattan oluşan yapı bulunuyor. Muhammen bedeli 298 bin TL.
Sincan’da icradan satılık müstakil ev ve arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Sincan’ın Osmaniye Mahallesi’nde bulunan 181 metre kare müstakil ev ve arsası icra yoluyla satılıyor. 

İcradan satılık arsanın üzerinde bodrum kat, zemin kat ve çatı arası kattan oluşan yapı bulunuyor. Muhammen bedeli 298 bin TL. 

Birinci Satış Günü: 07.09.2021 10:55

İkinci Satış Günü: 04.10.2021 10:55

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com


 

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