Sincan’da icradan satılık müstakil ev ve arsa

Ankara Sincan’ın Osmaniye Mahallesi’nde bulunan 181 metre kare müstakil ev ve arsası icra yoluyla satılıyor. İcradan satılık arsanın üzerinde bodrum kat, zemin kat ve çatı arası kattan oluşan yapı bulunuyor. Muhammen bedeli 298 bin TL.