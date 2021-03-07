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Sincan'da imar yolu çalışmalarına başlandı

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Törekent Mahallesinde inşa edilecek site için imar yolu çalışmalarına başladı. 
Sincan'da imar yolu çalışmalarına başlandı


Sincan Belediyesi, Törekent Mahallesinde imar yolu açma çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede inşa edilecek 2 adet 120 dairelik 16 katlı sitenin yapımı için 5 Mart Cuma günü itibariyle imar çalışmalarını hızlandırdı. 

Çalışmalarını hızla sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü 2 gün içinde imar yolunun teslim edileceğini ve vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamaya özen gösterdiklerini açıkladı.  

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Sincan Törekent Mahallesi Fen işleri müdürlüğü tarafından imar yolu açılıyor 120 dairelik 16 katlı 2 site yapılıyor 3 iş makinası 5 tane kamyon 11 kişi çalışıyor .2 gün içinde imar yolu teslim edilecek

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