Sincan'da imar yolu çalışmalarına başlandı

Sincan Belediyesi, Törekent Mahallesinde imar yolu açma çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede inşa edilecek 2 adet 120 dairelik 16 katlı sitenin yapımı için 5 Mart Cuma günü itibariyle imar çalışmalarını hızlandırdı.
Çalışmalarını hızla sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü 2 gün içinde imar yolunun teslim edileceğini ve vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamaya özen gösterdiklerini açıkladı.
Sincan Törekent Mahallesi Fen işleri müdürlüğü tarafından imar yolu açılıyor 120 dairelik 16 katlı 2 site yapılıyor 3 iş makinası 5 tane kamyon 11 kişi çalışıyor .2 gün içinde imar yolu teslim edilecek
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