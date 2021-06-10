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Sincan'da kademeli normalleşme denetimi

Sincan Belediyesi kademeli normalleşme sürecinde sahada denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Kafe, lokanta, internet kafe gibi işletmelerin yanı sıra ekipler pazar yerlerini de denetliyor.  
Sincan'da kademeli normalleşme denetimi

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, restoran, lokanta, kafeterya, spor salonları gibi işletmeler 1 Haziran itibarıyla kademeli normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladı. Aylardır sahada hummalı bir çalışma yürüten Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni kararların açıklanmasıyla birlikte çalışmalarına hız kattı. 
Ekipler söz konusu işletmeleri denetliyor. Uyulması gereken kurallar noktasında hem vatandaşı hem esnafı bilgilendiriyor. Çalışma saatleri, müşteri kapasitesi konusunda bilgilendirme ve denetim gerçekleştiren ekipler, iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile HES kodu uygulaması zorunluluğu konusunda esnaflara detaylı bilgi veriyor. 

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Pazar yerleri de denetleniyor
Ekipler, pazar yerlerini de çok sıkı denetliyor.  Semt pazarlarının tüm giriş ve çıkışları belirleniyor. Pazar içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılıyor. Ekipler maske kontrolü yapıyor, maskesiz pazar yerine kimse sokulmuyor. Ayrıca pazar alanında tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olması konusunda pazarcı esnafı uyarılıyor. 

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Ekipler kuralların uygulanması için gerekli denetimlerin devam edeceğinin altını çizdi. Kademeli normalleşme döneminde tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğini belirterek; bir kez daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma çağrısı yaptı. 

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