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Sincan’da Kapsamlı Temizlik 

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sincan’da Kapsamlı Temizlik 

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sincan’daki bütün mahallelerin, caddelerin, sokakların ve çöp kovalarının, mıntıka zemin yıkamasını 25 personel eşliğinde gerçekleştirdi. Mahallelerde çok kapsamlı çalışan ekipler, her ay düzenli olarak temizlik çalışması yapıyorlar.

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Sabahın erken saatlerinde sahada çalışmaya hazır bulunan ekipler, bir yandan çöp artıklarını toplayarak temizlik çalışması yaparken, bir yandan da halk sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyorlar.
Sincan Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını yaparken halk sağlığını öncelediklerini ve bu nedenle de belirli bir sıra ve üst düzey bir özen göstererek çalışmaya dikkat ettiklerini belirttiler.

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