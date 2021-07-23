Sincan’da kurban bayramı huzur içinde geçti

Sincan belediyesi 2 satış ve 4 kesim alanıyla hizmet verdi.Kesim alanlarında vatandaş “akıllı kurban sistemi” sayesinde mağduriyet yaşamadı.

Kurban Bayramından günler önce yapılan hazırlıklar meyvesini verdi, Sincan’da bayram huzur içinde geçti. Sincan Belediyesi Çimşit ve Yenikent’te 2 kurban pazarı ve 4 kesim alanı ile vatandaşa hizmet verdi. Kesim alanlarına sıra ile alınan vatandaşlar online numaratör ve sms ile kesim sıralarını takip etti. Ayrıca kurulan kameralar yardımıyla kesim alanlarından canlı yayın yapıldı.

Daha temiz ve sağlıklı bir Sincan için 7 gün 24 saat çalışma yapan ekipler, bayramda da çalışmalarını özenle sürdürdü.

Sincan Belediyesi Çimşit kurban pazar yerinde 3, Yenikent kurban pazar yerinde 1 olmak üzere toplam 4 adet modern kesim alanıyla vatandaşa hizmet verdi. Kurban kesim alanlarına işkembe temizliği için belediye atölyelerinde üretilen tanklar yerleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kesim alanlarının temizliğini itina ile gerçekleştirdi.

Kurban kesim alanlarında hijyen üst seviyede tutuldu. Pandemi tedbirleri de göz önünde bulundurularak sık sık dezenfekte edildi, sineklere karşı çevrede ilaçlama yapıldı. Bayramın ilk günü 7 veteriner hizmet verdi. Kesilen kurbanların etleri veteriner kontrolünün ardından sahiplerine teslim edildi. 80 kasap kurbanlıkların kesimini gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri de sahadaydı. COVİD-19 riskine karşı gerekli uyarıların bulunduğu branda ve afişler kurbanlık alanlarına asıldı. Ekipler kaçak kurban kesiminin önüne geçmek için de denetim yaptı.

Sincan’da Akıllı Kurban Dönemi

Sincan Belediyesine ait kesim yerlerine ilgi oldukça yoğundu. Bayramın 1. ve 2. günü toplam 810 hayvanın kesimi gerçekleştirildi. Vatandaşların kalabalık oluşturmaması için kesim işlemi randevu usulü ile yapıldı. Vatandaşların sıralarını daha rahat takip edebilmeleri için online numaratör sistemi kuruldu. www.sincan.bel.tr internet adresi üzerinden vatandaşlar sıra numaralarını takip etti. Sırası yaklaşan vatandaşlar aynı zamanda sms ile de bilgilendirildi.

Bunların yanında kesim alanlarına kameralar kuruldu. “seyret.sincan.bel.tr” adresi üzerinden ve belediyenin internet sitesinden canlı yayın yapıldı.