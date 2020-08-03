Sincan’da kurban bayramı tedbirli geçiyor

Sincan’da Kurban Bayramı, alınan covid tedbirleri ile oldukça tedbirli ve hijyenik geçiyor.

Sincan Belediyesi Çimşit kurban pazar yerinde 3, Yenikent kurban pazar yerinde 1 olmak üzere toplam 4 adet modern kesim alanıyla vatandaşa hizmet veriyor. Belediye ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilmesi için hem belediyeye ait kesim alanları hem de serbest kesim alanlarında çalışmalar yapıyor.

Daha temiz ve sağlıklı bir Sincan için 7 gün 24 saat çalışma yapan belediye ekipleri, bayramda da çalışmalarını özenle sürdürüyor.Kurban Kesim alanlarında 428 Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, 175 Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, 89 Fen İşleri Müdürlüğü personeli, 77 Zabıta personeli, 56 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli, 50 kasap ve 23 Veteriner hekim görev alıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, serbest kesim ile belediyeye ait yerlerde kurbanlıkların hijyenik ortamda kesilmesi için alanları temizliyor.Ekipler satış ve kesim alanlarının yanı sıra şehrin tüm ana yolları ve caddelerinde mıntıka temizliği yaparak yolları ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor.Ayrıca mezarlıklar, parklar, yürüyüş yolları ve benzeri açık-yeşil alanlar da ekipler tarafından itina ile daha temiz hale getiriliyor.

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü de 23 veteriner hekim, 1 tekniker, 12 veteriner hizmet işçisi, 10 ilaçlama, 10 idari personel olmak üzere toplam 56 kişi ile sahada. Bayramın birinci günü 20 hekim; ikinci, üçüncü ve dördüncü günü de 3 hekim ile nöbetçi ilaçlama ve veterinerlik personelleri de vatandaşlar için hizmette.

Ayrıca her gün 1 ekip gübrelik alan ve çöp konteynerlerinde ilaçlama; her gün iki ekip de uçkun çalışması yapıyor. Tüm kesim alanları da 1 ekip ile dezenfekte ediliyor. Düzenli olarak tüm dezenfekte ünitelerinin dolumu da yapılıp kontrolü sağlanıyor.

175 Kişilik Ekip İle Vatandaşa Destek

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kurduğu 175 kişilik ekip ile kesilen kurbanın taşınmasında vatandaşa yardım ediyor. Ayrıca olası elektrik ve su kesintilerine karşı da ekipler bölgede yer alıyor.

Kesim Alanlarında Online Hizmet

Sincan Belediyesine ait kesim yerlerine ilgi oldukça yoğun. Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların kalabalık oluşturmaması için kesim işlemi randevu usulü ile yapılıyor. Vatandaşların sıralarını daha rahat takip edebilmeleri için online numaratör sistemi kuruldu. www.sincan.bel.tr internet adresi üzerinden vatandaşlar sıra numaralarını takip edebiliyor. Sırası yaklaşan vatandaşlar aynı zamanda sms ile de bilgilendirilmekte. Gelen ailelerden hisse başına 1 vatandaş kesim alanına alınıyor. Böylece yoğunluk yaşanmasının önüne geçiliyor.

Kesim Alanlarından Canlı Yayın

Kesim alanlarına kameralar kuruldu. Vatandaşlar, kurbanlıklarını online takip edebiliyor. “seyret.sincan.bel.tr” adresi üzerinden ve belediyenin internet sitesinden canlı yayın yapılıyor. Alanda wifi hizmeti de veriliyor.

Kesim Alanlarında Sıkı Denetim Yapılıyor

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri de bayram süresince denetimlerini arttırdı. Alanda 77 zabıta ve 30 belediye personeli hizmet veriyor.

Ekipler giriş ve çıkışlarda kontrol ünitelerinde vatandaşların ateş ölçümü yaparak alana girişlerini sağlıyor.

Alanın uygun yerlerine de el antiseptiği bulunan stantlar yerleştirildi.

Giriş kapılarına ve uygun yerlerine, Kovid-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu afiş ve pankartlar asıldı. Sincan Belediyesi zabıta ekipleri hem koronavirüs tedbirlerinin uygulanması hem de kaçak kesimlerin engellenmesi için bayram süresince sıkı denetim uyguluyor.

Başkan Ercan Kesim Alanlarını inceledi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Bayram namazının ardından Çimşit ve Yenikent kesim alanlarını gezdi. Veteriner hekimlerden bilgi alan Başkan Ercan vatandaşlara da hayırlı bayramlar diledi.