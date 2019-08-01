Sincan'da kurban hazırlıkları tamamlandı

Sincan Belediyesi 11 Ağustos günü başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşların huzurlu bir şekilde kurban alışverişini yapabilmesi ve ibadetini gerçekleştirmesi için Çimşit ve Yenikent bölgelerinde modern kurban satış ve kesim alanları kuruldu.

Sincan Belediyesi, vatandaşın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verecek Çimşit ve Yenikent olmak üzere iki ayrı bölgede modern alanlar kuruldu.

Satış yerlerinin yanı sıra 3’ü Çimşit 1’i Yenikent’te olmak üzere toplam 4 alan da kesim hizmeti için hazırlandı.

SİNCAN BELEDİYESİNDEN BİR HİZMET DAHA

Kurbanlık hayvanları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar küpe numarası ile pazar yerinde bulunan zabıta noktasını veya www.sincan.bel.tr internet adresini ziyaret edebilir. Vatandaşlar sorgulamada kurbanlık hayvanlarının yaşı, cinsi, nereden geldiği gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor. Sincan Belediyesi vermiş olduğu bu hizmetle; vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet etmelerine olanak sağlıyor.

ZABITA VE TEMİZLİK EKİPLERİ 7/24 SAHADA

Kurbanlık hayvan alan ve satışını yapan vatandaşların her türlü ihtiyaçları Sincan Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor. Alanlarda kantin, çay ocağı, otopark, 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri ile wc bulunuyor. Ayrıca kurbanlık hayvanların sağlıklı bir şekilde su ihtiyaçlarını karşılamak için su tankerleriyle sürekli su takviyesi yapılıyor.

Veteriner, temizlik ve sağlık hizmetleri de veriliyor. Bunun yanı sıra kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için Sincan Belediyesi bünyesinde ‘’Kurban Yakalama Ekibi’’ oluşturuldu.

Alanlar 24 saat korunuyor. Hem zabıta görevlileri tarafından hem de alanın dört bir köşesine yerleştirilen kameralar ile vatandaşların güven içinde alışverişini yapmaları sağlanıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan,” Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bayramlarını yapmaları için önlemlerimizi aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. İlgili birimlerimiz vatandaşlarımızın rahat ve temiz bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için bayram boyunca 7/ 24 hizmette olacak.” diye konuştu.

SERBEST KESİM ALANLARI

Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar için de özel alanlar tahsis edildi. 2019 yılı Kurban Komisyon kararlarıyla belirlenen ücretli ve ücretsiz serbest kesim alanları da vatandaşa hizmet verecek.

Tandoğan mahallesi Salı pazarı

Osmanlı mahallesi Pazar yeri

İstasyon mahallesi Pazar yeri

Plevne Mahallesi Perşembe pazarı

Yeni Çimşit kurban pazarı

Yenikent kurban Pazar yeri

GOP Mahallesi Çarşamba Pazar yeri

Pınarbaşı Mahallesi Pazar yerinde vatandaşlar ücretsiz ve serbest kurban kesimi yapabilecek.



