  • BIST 102.556
  • Altın 260,126
  • Dolar 5,7112
  • Euro 6,3685
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 20 °C
»

Sincan’da nostalji geceleri açık hava sinema keyfi başladı

Sincan Belediyesi, bu hafta “Selvi Boylum Al yazmalım” filmini izleyici ile buluşturdu.
Sincan’da nostalji geceleri açık hava sinema keyfi başladı

Her hafta açık hava sinema etkinliğinin devam edeceğini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tüm vatandaşları nostalji keyfi yaşamaya davet etti.
Sincan’da yaz dolu dolu yaşanıyor. Yaz akşamlarının vazgeçilmez keyfi nostaljik açık hava sineması Lale Meydanı’nda sinemaseverlerle buluşuyor. Her hafta düzenlenmesi planlanan nostalji gecelerinin ilk gösterimi “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi ile bu hafta başladı.

Açık hava sinema etkinliğine ilgi oldukça yoğundu. İlçe sakinleri, kendilerine ikram edilen patlamış mısır eşliğinde keyifli bir yaz akşamı yaşadı. Sinema filminin yanı sıra Lale Meydanı’nda sergilenen klasik otomobiller de ilgi gördü. Vatandaşlar klasik otomobillerle bol bol fotoğraf çekildi. 
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da filmi vatandaşlarla birlikte izledi. Başkan Ercan, “İlçe sakinlerinin aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için nostalji geceleri açık hava sinema gösterimleri düzenliyoruz. Yaz boyunca belirli aralıklarla açık hava sinema etkinliğimiz devam edecek.“diye konuştu.  
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Parkı’nda 'Kahve Festivali' düzenledi24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:37
  • Sincan’da nostalji geceleri açık hava sinema keyfi başladı24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:35
  • Etimesgut'ta zabıtalara kadına şiddete karşı seminer24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:35
  • Mamak Belediyesi kedi ve köpeklere ücretsiz kuduz aşısı yaptı24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:33
  • En çok konut satışı Keçiören'de24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:30
  • Gölbaşı Belediyespor tarafından düzenlenen mahallelerarası futbol turnuvasında şampiyon Velihimmetli Mahallesi oldu24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:25
  • Sincan'da sular ne zaman gelecek? 23 Temmuz 2019 ASKİ Sincan Su Kesintisi23 Temmuz 2019 Salı 13:34
  • Mamak'ta yaz Konserleri Dolu Dolu23 Temmuz 2019 Salı 00:30
  • Mamak’ta sünnet şöleni23 Temmuz 2019 Salı 00:29
  • Mamak'ta hasat başladı23 Temmuz 2019 Salı 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti