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Sincan'da öğrencilere kırtasiye desteği

Yarım Elma Hayır Çarşısının kapılarını ihtiyaç sahibi öğrencilere açan Sincan Belediyesi giyim desteğinin ardından sosyal destek kartı aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. 
Sincan'da öğrencilere kırtasiye desteği

Öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlama sevinci yaşıyor. Sincan Belediyesi de öğrencilerin heyecanına ortak olmaya devam ediyor. Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından maddi durumu yetersiz olan öğrencilere Yarım Elma Hayır Çarşısından giyim desteği verilmişti. Şimdi de sosyal destek kartı aracılığıyla kırtasiye yardımında bulunuldu. 

2 Bin 500 İhtiyaç Sahibi Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Öğrenci sayısına bağlı olarak değişen oranlarda her bir haneye 500 TL’ye kadar kırtasiye yardımı yapıldı. Böylelikle 1075 hanede bulunan 2 bin 500 ihtiyaç sahibi öğrenci okul çantası ve öğrencilerin gereksinimi olan defter, kalem, boya kalemleri ve çeşitli eğitim materyallerinin bulunduğu kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı. 

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