Sincan'da Peyzaj Sanatı

Sincan Belediyesi kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartları olan 7 metrekarenin üzerine çıkardı ama durmak bilmiyor.

“Yemyeşil bir Sincan” için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Her geçen gün yeşil alan miktarını arttıran Sincan Belediyesi park ve bahçelerde yaptığı çevre düzenlemeleri ile de ilgi odağı. Ağaçlar, çiçekler marifetli ellerde birer sanat eserine dönüşüyor.



Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Sincan için çalışmalarına ara vermeyen Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yeşil alanların temiz tutulması, hastalıklı dal ve yaprakların temizlenmesi, bitki köklerinin havalandırılması, yabani otlarla mücadele gibi yeşil alanların gereksinimi olan tüm işlemleri her yıl düzenli olarak yapıyor. Rutin hizmetlerin yanı sıra kent estetiğine de önem veren Sincan Belediyesi yaptığı çevre düzenlemelerini adeta sanata çeviriyor.

Park ve yeşil alanlara mevsimsel çiçek ve bitki dikerek Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor. Lale mevsiminin sona ermesiyle ilçe parkları kadife, zinya gibi mevsimlik çiçekler ile süsleniyor; ağaçlar birer sanat eserine dönüşüyor. Ekipler tarafından form budaması yapılarak ağaçların form ve görsel güzelliklerini uzun yıllar koruması sağlanıyor.

Şehrin estetiği için birçok uygulamayı hayata geçiren Sincan Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra bitki ve fidan yetiştiriyor. Sera Park ve Harikalar Diyarında yer alan seralarda meyve ve sebze fidanları, güller, çam türleri, mevsimlik çiçekler, salon bitkileri, çalı türleri ile lavanta, kekik, biberiye gibi çok sayıda bitki ve fidan çeşidi bulunuyor. Yetiştirilen bitkiler hem şehrin peyzaj çalışmalarında kullanılıyor hem de vatandaşlar satın alabiliyor.



“Yeşil Sincan” seferberliğinin büyüyerek devam ettiğini vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan,” Hizmet alanlarımızda bulunan park, çocuk bahçesi, spor sahaları ile mevcut yeşil alanların bakımı, onarım ve korunması ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi ile beraber, yeşil alan miktarımızı artırarak daha yaşanabilir kaliteli bir çevre sunmak için çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de peyzaj düzenlemelerimizle Sincanımızın güzelliğine güzellik katıyor, daha estetik hale getiriyoruz.” diye konuştu.

