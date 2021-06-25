  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 20 °C
»

Sincan'da Peyzaj Sanatı

Sincan Belediyesi kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartları olan 7 metrekarenin üzerine çıkardı ama durmak bilmiyor.
Sincan'da Peyzaj Sanatı

“Yemyeşil bir Sincan” için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Her geçen gün yeşil alan miktarını arttıran Sincan Belediyesi park ve bahçelerde yaptığı çevre düzenlemeleri ile de ilgi odağı. Ağaçlar, çiçekler marifetli ellerde birer sanat eserine dönüşüyor. 

8-006.jpeg
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Sincan için çalışmalarına ara vermeyen Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yeşil alanların temiz tutulması, hastalıklı dal ve yaprakların temizlenmesi, bitki köklerinin havalandırılması, yabani otlarla mücadele gibi yeşil alanların gereksinimi olan tüm işlemleri her yıl düzenli olarak yapıyor. Rutin hizmetlerin yanı sıra kent estetiğine de önem veren Sincan Belediyesi yaptığı çevre düzenlemelerini adeta sanata çeviriyor. 
Park ve yeşil alanlara mevsimsel çiçek ve bitki dikerek Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor. Lale mevsiminin sona ermesiyle ilçe parkları kadife, zinya gibi mevsimlik çiçekler ile süsleniyor; ağaçlar birer sanat eserine dönüşüyor. Ekipler tarafından form budaması yapılarak ağaçların form ve görsel güzelliklerini uzun yıllar koruması sağlanıyor. 
Şehrin estetiği için birçok uygulamayı hayata geçiren Sincan Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra bitki ve fidan yetiştiriyor. Sera Park ve Harikalar Diyarında yer alan seralarda meyve ve sebze fidanları, güller, çam türleri, mevsimlik çiçekler, salon bitkileri, çalı türleri ile lavanta, kekik, biberiye gibi çok sayıda bitki ve fidan çeşidi bulunuyor. Yetiştirilen bitkiler hem şehrin peyzaj çalışmalarında kullanılıyor hem de vatandaşlar satın alabiliyor. 

5-003.jpeg
“Yeşil Sincan” seferberliğinin büyüyerek devam ettiğini vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan,” Hizmet alanlarımızda bulunan park, çocuk bahçesi, spor sahaları ile mevcut yeşil alanların bakımı, onarım ve korunması ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi ile beraber, yeşil alan miktarımızı artırarak daha yaşanabilir kaliteli bir çevre sunmak için çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de peyzaj düzenlemelerimizle Sincanımızın güzelliğine güzellik katıyor, daha estetik hale getiriyoruz.” diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı akıllı kent sistemine geçiyor26 Haziran 2021 Cumartesi 00:45
  • Teşekkür ziyareti26 Haziran 2021 Cumartesi 00:30
  • Spor dolu yaz tatili başladı 26 Haziran 2021 Cumartesi 00:15
  • Pursaklar’da Minik Öğrencilerinden Örnek Davranış25 Haziran 2021 Cuma 04:45
  • Hız kesmeden devam ediyor25 Haziran 2021 Cuma 04:30
  • Kahramankazanlı genç haltercilerden madalyalara ambargo25 Haziran 2021 Cuma 04:00
  • “Kahramanlar”ın ilk görevi 25 Haziran 2021 Cuma 01:35
  • Yaşayan Müze Gurur Duyduk25 Haziran 2021 Cuma 01:15
  • Kent gezileri başladı25 Haziran 2021 Cuma 00:45
  • Büyükşehir'in Ankaragücüne Desteği Sürüyor25 Haziran 2021 Cuma 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti