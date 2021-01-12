Sincan’da satılık 7.335 m2 tarla

Ankara, Sincan, Temelli Türkobası mahallesinde 115 ada 13 parsel de bulunan 7.335 m2 tarla satılık.
Satışa çıkarılan tarla, Ankara Çayına 420 metre, Sincan Belediyesine 16,60 km mesafededir.
Adresi : Temelli/Türkobası Mahallesi, Kepir Mevkii, 115 ada, 13 parsel Sincan/ANKARA
Yüzölçümü : 7.335,44 m2
İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 586.835,00 TL
1. Satış Günü : 08/03/2021 günü 10:30 - 10:33 arası
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