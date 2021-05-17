Sincan'da sıfır atık çığır açıyor

Sincan Belediyesi tarafından, 155 atık getirme ekipmanı ile atıklar toplanıyor. Toplanan atıklar geri dönüşüme uğrayarak ekonomiye kazandırılıyor.

Eko-Çiftlik Sıfır Atık Merkezi’nde, ilçede organik atıklardan aylık 550 kg kompost gübre elde edilerek Park ve Bahçelerde kullanılıyor. Aynı zamanda solucan gübresi ve kurtçuk üretimleri aralıksız devam ediyor. Sıfır atık çalışmalarıyla ödüllere layık görülen Sincan Belediyesi; meydanlara, sokaklara atık getirme ekipmanlarını yerleştirmeye devam ediyor.

İlçede atık getirme ekipmanı sayısı 155’e yükselerek, buralarda plastik, cam, kağıt, tekstil atıkları ayrı ayrı toplanıyor. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde geri dönüşümle ekonomiye tekrardan kazandırılıyor.

Hem de Temizlik İşleri Müdürlüğü katkılarıyla 2020’de geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarıyla 104 bin 626 adet ağaç kesilmekten kurtarılarak, 53 milyon kWh enerji, 5 bin 997 ton hammadde, 75 bin 238 varil petrol tasarrufu sağlanarak ekonomiye kazandırılıyor.

Sincan Belediyesi ayda 100 Kg Gübre Solucan gübresi üreterek, solucan maması hazırlıyor. Mama, belediye binalarında tüketilen çayın posaları ile hayvan gübresini karıştırarak yapılıyor. Solucanlar bu mamayı tüketiyor ve ayda yaklaşık 100 kg gübre elde ediliyor. Elde edilen solucan gübresi öncelikle “Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nde meyve ağaçları, çiçekler, sebzeler için kullanılıyor.