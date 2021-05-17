  • BIST 1.454
  • Altın 498,820
  • Dolar 8,3250
  • Euro 10,1115
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

Sincan'da sıfır atık çığır açıyor

Sincan Belediyesi tarafından, 155 atık getirme ekipmanı ile atıklar toplanıyor. Toplanan atıklar geri dönüşüme uğrayarak ekonomiye kazandırılıyor.
Sincan'da sıfır atık çığır açıyor

Eko-Çiftlik Sıfır Atık Merkezi’nde, ilçede organik atıklardan aylık 550 kg kompost gübre elde edilerek Park ve Bahçelerde kullanılıyor. Aynı zamanda solucan gübresi ve kurtçuk üretimleri aralıksız devam ediyor. Sıfır atık çalışmalarıyla ödüllere layık görülen Sincan Belediyesi; meydanlara, sokaklara atık getirme ekipmanlarını yerleştirmeye devam ediyor. 

eko-ciftlik-1-1024x1024.jpg

İlçede atık getirme ekipmanı sayısı 155’e yükselerek, buralarda plastik, cam, kağıt, tekstil atıkları ayrı ayrı toplanıyor. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde geri dönüşümle ekonomiye tekrardan kazandırılıyor. 

Hem de Temizlik İşleri Müdürlüğü katkılarıyla 2020’de geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarıyla 104 bin 626 adet ağaç kesilmekten kurtarılarak, 53 milyon kWh enerji, 5 bin 997 ton hammadde, 75 bin 238 varil petrol tasarrufu sağlanarak ekonomiye kazandırılıyor.

Sincan Belediyesi ayda 100 Kg Gübre Solucan gübresi üreterek, solucan maması hazırlıyor. Mama, belediye binalarında tüketilen çayın posaları ile hayvan gübresini karıştırarak yapılıyor. Solucanlar bu mamayı tüketiyor ve ayda yaklaşık 100 kg gübre elde ediliyor. Elde edilen solucan gübresi öncelikle “Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nde meyve ağaçları, çiçekler, sebzeler için kullanılıyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ'da pazarlara yeni düzen 18 Mayıs 2021 Salı 00:20
  • 17 günlük 'tam kapanma' sona erdi; Ankara'da hareketlilik başladı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:30
  • 1000 yetim çocuğa giysi yardımı17 Mayıs 2021 Pazartesi 04:20
  • Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi açılışa hazır17 Mayıs 2021 Pazartesi 03:22
  • Büyükşehir sıvı gübre üretti17 Mayıs 2021 Pazartesi 02:23
  • Led ekranlara Filistin Bayrağı yansıtıldı17 Mayıs 2021 Pazartesi 01:31
  • Altınok'tan semt pazarlarında pandemi denetimi17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:29
  • Doğa dostu larvasit uygulama17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:28
  • Kahramankazan'da cadde ve sokaklar yenileniyor 17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:27
  • Başkent'te peyzaj ve temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti