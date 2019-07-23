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Sincan'da sular ne zaman gelecek? 23 Temmuz 2019 ASKİ Sincan Su Kesintisi

Sincan'da sular ne zaman gelecek? sorusuna cevap geldi. ASKİ tarafından Ankara Sincan'daki su kesintisine ilişkin açıklama yapıldı. 23 Temmuz 2019 Sincan Su Kesintisi ile ilgili ASKİ'nin yaptığı açıklama haberimizde...
Sincan'da sular ne zaman gelecek? 23 Temmuz 2019 ASKİ Sincan Su Kesintisi

Ankara'nın Sincan ilçesinde ASKİ tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle uzun süreli su kesintisi yaşandı. 23 temmuz 2019 Sincan Su Kesintisi'nin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Su kesintisinden rahatsız olan vatandaşlar Sincan'da sular ne zaman gelecek? diye merak ediyor. 

ASKİ'den yapılan açıklama göre; Sincan'daki çalışma bitti, sular verildi. Hatların dolması bekleniyor.

  • SİNCAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 23.07.2019 07:00:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 17:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Sincan'daki çalışmamız bitti, Sular verildi. Hatların dolması bekleniyor.
Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Menderes, 29 Ekim, Çoğlu, Adalet, Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Mevlana, Törekent, Gazi Osman Paşa, Fatih, Gökçek

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