Sincan'da sular ne zaman gelecek? 23 Temmuz 2019 ASKİ Sincan Su Kesintisi

Sincan'da sular ne zaman gelecek? sorusuna cevap geldi. ASKİ tarafından Ankara Sincan'daki su kesintisine ilişkin açıklama yapıldı. 23 Temmuz 2019 Sincan Su Kesintisi ile ilgili ASKİ'nin yaptığı açıklama haberimizde...