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Sincan’da tohum desteği

Sincan Belediyesi üreticilerin yüzünü güldürdü. Sincanlı çiftçilere yüzde 75 hibeli yerli ve milli buğday tohumu desteği verildi. 
Sincan’da tohum desteği

İlçede tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilere katkı sağlamak amacıyla Sincan Belediyesi üreticilere yüzde 75 hibeli yerli ve milli tohum desteğinde bulundu.

Sincan’da çiftçilik yapan ve ÇKS belgesine sahip olan üreticilerin başvuruları değerlendirildi. Başvurular arasından kura sonucu belirlenen çiftçiler tohum desteği almaya hak kazandı. Düzenlenen programla tohumlar üreticilere teslim edildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan programda üreticilere seslendi. Başkan Ercan,” Ürettikçe büyüyen güçlü Türkiye’nin emektar çiftçilerine destek amaçlı yürüttüğümüz bu projede yüzde 75 hibe destekli yerli ve milli tohumlarımızı İlçe Ziraat Odamız ile birlikte üreticilerimize teslim ettik. Sincan Belediyesi olarak yerel yönetimler düzeyinde çiftçimizin yanında olmak bizim için çok kıymetli. Özellikle bu kurak geçen dönemden sonra çiftçilerimize tohum desteğinde bulunmanın önemli olduğunu düşündük. Zor günlerde sizin yanınızda olmak istedik. Üreticimizin, çiftçimizin yanında olmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ercan tohumları bizzat üreticilere teslim etti. Üreticiler de duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti. 

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