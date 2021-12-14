Sincan’daki drift gösterisi nefesleri kesti

Sincan Belediyesi drift gösterisi ile kampüsün tanıtımını yaptı. Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar Alanında düzenlenen Tekno- Motor Kampüsü tanıtım etkinliğinde drift pilotu Berfu Tutumlu gibi ünlü isimler de drift gösterisi ile nefesleri kesti.

Sincan’da gençler Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar alanında buluştu. Sincan Belediyesi gençlerin heyecanla beklediği Drift ve Drag pistinin de içinde yer aldığı Tekno- Motor Kampüsünün tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtım etkinliğine ünlü drift pilotları Berfu Tutumlu, Murat Özkan, Ahmet Parlatan, Kenan Şimşek, Murat Yolcu nefes kesen gösteri sürüşü gerçekleştirdi. Pilotlar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Gençlerin Heyecanla Beklediği Drift Ve Drag Pisti İçin Çalışmalar Sürüyor

Zir Vadisi Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan 20 bin metrekarelik alanı Tekno Motor Kampüsü yapmak için çalışmalar hızla devam ediyor. Kampüs bünyesinde Ulusal şampiyona, mahalli yarış ve festivallere ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip bir drift pisti; bir de Ankara’da ilk olma özelliğine sahip drag pisti yer alacak. Pist tamamlanınca gençler güvenli bir alanda istedikleri gibi drift yapabilecek.

Etkinlikte gazetecilerin sorularını cevaplayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Tekno Motor Kampüsü ile ilgili şunları söyledi: “Motor yapımıyla ilgili pist çalışmaları hızla devam ediyor, alt yapı ile ilgili çalışmaları tamamladık ve mevsim koşullarının el vermesiyle de inşallah asfaltı atmış olacağız. Burada da pistimizin daha geniş kitlelere duyurulması için sporcularımızla bir etkinlik yaptık”.

Pist Birçok Etkinliğe Ev Sahipliği Yapacak

Pist ulusal şampiyona, mahalli yarış ve drift festivallerine ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip olacak. Araç tanıtım lansmanları, otomobil kulüplerinin buluşmaları, yedek parça aksesuar fuarları, otomobil festivalleri, ileri sürüş teknik eğitimleri, ağır vasıta sürüş eğitimleri, motosiklet sürüş eğitimleri, slalom yarışları, üniversitelerin elektrikli proje araç test ve yarışları ile bunun gibi otomobil odaklı alternatif birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek.

Ankara, Tarihinde İlk Kez Bir Drag Pistine Sahip Olacak

Sincan ayrıca drag pistine de kavuşuyor. Drag pisti Türkiye’de en eski ve popüler motor sporu olan drag yarışlarına ev sahipliği yapacak şekilde planlandı. Özel bir asfaltın döküleceği, güvenliğin uluslararası standartlarda sağlanacağı pistte çok güçlü araçlar yarışabilecek. Artık Türkiye’nin en hızlı drag yarış araçlarının net süreler alabilmesi için yurt dışındaki pistlere gitmesine gerek kalmayacak.

Pist özünde Ankara’ya ilkleri yaşatacak olup Türkiye otomobil sporlarına ve otomobil endüstrisine birçok alanda katkı sağlayacak.

Tekno-Motor Kampüsü tamamlandığında gençlerin ve otomobil sporları meraklılarının buluşma noktası olacak.