  • BIST 2.157,74
  • Altın 812.68472
  • Dolar 14.3715
  • Euro 16.1965
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Sincan’daki drift gösterisi nefesleri kesti

Sincan Belediyesi drift gösterisi ile kampüsün tanıtımını yaptı. Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar Alanında düzenlenen Tekno- Motor Kampüsü tanıtım etkinliğinde drift pilotu Berfu Tutumlu gibi ünlü isimler de drift gösterisi ile nefesleri kesti.
Sincan’daki drift gösterisi nefesleri kesti

Sincan’da gençler Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar alanında buluştu. Sincan Belediyesi gençlerin heyecanla beklediği Drift ve Drag pistinin de içinde yer aldığı Tekno- Motor Kampüsünün tanıtımını gerçekleştirdi.  Tanıtım etkinliğine ünlü drift pilotları Berfu Tutumlu, Murat Özkan, Ahmet Parlatan, Kenan Şimşek, Murat Yolcu nefes kesen gösteri sürüşü gerçekleştirdi. Pilotlar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. 

Gençlerin Heyecanla Beklediği Drift Ve Drag Pisti İçin Çalışmalar Sürüyor

Zir Vadisi Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan 20 bin metrekarelik alanı Tekno Motor Kampüsü yapmak için çalışmalar hızla devam ediyor. Kampüs bünyesinde Ulusal şampiyona, mahalli yarış ve festivallere ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip bir drift pisti; bir de Ankara’da ilk olma özelliğine sahip drag pisti yer alacak. Pist tamamlanınca gençler güvenli bir alanda istedikleri gibi drift yapabilecek.

Etkinlikte gazetecilerin sorularını cevaplayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Tekno Motor Kampüsü ile ilgili şunları söyledi:  “Motor yapımıyla ilgili pist çalışmaları hızla devam ediyor, alt yapı ile ilgili çalışmaları tamamladık ve mevsim koşullarının el vermesiyle de inşallah asfaltı atmış olacağız. Burada da pistimizin daha geniş kitlelere duyurulması için sporcularımızla bir etkinlik yaptık”.

drift-nefes-kesti-2.jpeg

Pist Birçok Etkinliğe Ev Sahipliği Yapacak

Pist ulusal şampiyona, mahalli yarış ve drift festivallerine ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip olacak. Araç tanıtım lansmanları, otomobil kulüplerinin buluşmaları, yedek parça aksesuar fuarları, otomobil festivalleri, ileri sürüş teknik eğitimleri, ağır vasıta sürüş eğitimleri, motosiklet sürüş eğitimleri, slalom yarışları, üniversitelerin elektrikli proje araç test ve yarışları ile bunun gibi otomobil odaklı alternatif birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek.

Ankara, Tarihinde İlk Kez Bir Drag Pistine Sahip Olacak

Sincan ayrıca drag pistine de kavuşuyor. Drag pisti Türkiye’de en eski ve popüler motor sporu olan drag yarışlarına ev sahipliği yapacak şekilde planlandı. Özel bir asfaltın döküleceği, güvenliğin uluslararası standartlarda sağlanacağı pistte çok güçlü araçlar yarışabilecek. Artık Türkiye’nin en hızlı drag yarış araçlarının net süreler alabilmesi için yurt dışındaki pistlere gitmesine gerek kalmayacak.

Pist özünde Ankara’ya ilkleri yaşatacak olup Türkiye otomobil sporlarına ve otomobil endüstrisine birçok alanda katkı sağlayacak. 

Tekno-Motor Kampüsü tamamlandığında gençlerin ve otomobil sporları meraklılarının buluşma noktası olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi öğrencilere geri dönüşüm eğitimi verdi15 Aralık 2021 Çarşamba 00:04
  • Kahramankazan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kömür yardımlarını sürdürüyor15 Aralık 2021 Çarşamba 00:03
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz çekici hizmeti15 Aralık 2021 Çarşamba 00:02
  • Altındağlı kadınlar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki İngilizce kursunda yabancı dil öğreniyorlar15 Aralık 2021 Çarşamba 00:01
  • Başkent yeni otobüslerine kavuştu14 Aralık 2021 Salı 00:04
  • Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov doğum gününde Keçiören’de anıldı14 Aralık 2021 Salı 00:03
  • Yükseltepe Mahallesi’ndeki metruk yapı yıkıldı14 Aralık 2021 Salı 00:01
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihi eserlerin korunması için üniversitelerle iş birliği yapıyor13 Aralık 2021 Pazartesi 00:10
  • Kahramankazan tepeden tırnağa temizlenip, dezenfekte ediliyor13 Aralık 2021 Pazartesi 00:09
  • Başkan Çetin’den okul ziyareti13 Aralık 2021 Pazartesi 00:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti