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Sincan’dan Balkanlara İftar sofrası

Sincan Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Balkanlar’da yaşayan kardeşlerini unutmadı, Ramazan boyunca iftar ve gönül sofraları kurdu. 
Sincan’dan Balkanlara İftar sofrası

Gönül sofralarını ülke sınırları dışına taşıyan Sincan Belediyesi 2 farklı ülkede 3 ayrı noktada kurduğu iftar sofralarında Ramazan ayının bereketini, paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. 
Kardeş belediyecilik kapsamında Kosova'nın Prizren, Bosna Hersek'in Doboj Jug ve Travnik şehirlerinde kurulan iftar sofralarında her gün binlerce kişi bir araya gelip orucunu açtı. 

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“MEKANLAR FARKLI; DUALAR VE GÖNÜLLER BİR”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Yurtdışındaki kardeşlerimizle birlikte gönül köprüleri kurarak Ramazan'ın bereketini, paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeşlerimiz ile aynı sofrada olmasak da gönüllerimizdeki dualarda bir araya geliyoruz.” dedi.  
 

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