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Sincan'dan Okçuluk Kursu

Sincan Belediyesi, gençleri hem spora teşvik etmek hem de geleneklerimizi unutturmamak adına ata sporlarımızdan Okçuluğu Sincan’a kazandırdı.
Sincan'dan Okçuluk Kursu

Okçuluğa gönül verenler, bu alanda kendini geliştirip keyifli vakit geçirmek isteyenler sincan.bel.tr adresinden başvuru yapabilir. 
Atalarımızın mirası gelecek nesillerimize aktarılıyor. Sincan Belediyesi “Geleneksel Okçuluk Alanı” yapım çalışmalarını tamamladı. Selçuklu Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezi önüne yapılan alan, gençlerin sporla dolu dolu zaman geçirmeleri için özenle dizayn edildi. 

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25 metre genişliğinde 40 metre uzunluğunda alana hedef tahtalar yerleştirildi, çevre düzenlemesi yapıldı. Geleceğin okçularını yetiştirmeye aday olan saha, şimdiden meraklılarının ilgi odağı olmayı başardı.

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Kadim Kültürümüzün Yapı Taşlarından Geleneksel Okçuluk Kursu Şimdi Sincan’da

5 parkurdan oluşan saha, okçuluk sporunun sevdirilmesi, yaygınlaştırılması, gelecek nesillere aktarılması, başarılı sporcuların yetiştirilmesi amacıyla hizmet vermeye hazır. Okçuluk sporunu öğrenmek isteyenler sincan.bel.tr adresinden başvuru yaparak kurslara katılabilir.  
 

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