Sincan'dan tarım atağı, Yerli ve milli tohumlar kullanılacak

Sincan Belediyesi yerli üretimi desteklemek amacıyla kendine ait tarlalarda kırmızı mercimek, nohut, buğday, arpa ekimi yapacak. Hasat edilen ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Sincan Belediyesi tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilere örnek üretim tekniklerini göstermek amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Mülkiyeti belediyeye ait olan Polatlar Köyü’nde yerli tarımsal üretim alanı açılışını yapan Başkan Murat Ercan yaptı. Yerli tohum kullanılarak üretilecek ürünler ihtiyaç sahiplerine dağılacak. Başkan Ercan toprağın değerinin pandemi süreciyle daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, “Gıdanın temeli topraktır. Bu topraklara çok iyi sahip çıkmak lazım” diye konuştu.

GIDANIN TEMELİ TOPRAKTIR

Açılışta traktör kullanan ve tarla süren Başkan Ercan ilçede çiftçileri güçlendirmek için önemli bir adım attıklarını ifade ederek, “Ziraat Odası, muhtarlar ve çiftçilerimizle güçlerimizi birleştirerek güzel bir yola çıktık. Son yıllarda özellikle ülkemize uygulanan ekonomik saldırılar bize yerli sanayi, yerli üretim ve tarımsal kapasitenin harekete geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Covid-19 süreci de en önemli ihtiyacın gıda olduğunu hatırlattı. Gıdanın temeli topraktır. Aşık Veysel’in benim sadık yârim kara topraktır dediği bu toprak, bize birbirinden bereketli ürünler veren topraktır. Bu topraklara çok iyi sahip çıkmak lazım” sözlerine yer verdi.

YERLİ VE MİLLİ TOHUMLAR KULLANILACAK

Açılışta konuşma yapan Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ise elde edilecek ürünlerin belediye tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını belirterek, “Sincanımız bir sanayi kenti, ama aynı zamanda bir ziraat kenti. 874 kilometre kare toplam yüz ölçümümüz var, bunun 508 bin 17 dönümü tarım arazisi. Yaklaşık 3 bin çiftçimiz zirai faaliyetlerini devam ettiriyor. Yaklaşık 400 dönümlük bu alanda zamanı geldiğinde çeşitli tarım ürünleri ekilecek. Elde edilecek ürünler belediyemiz tarafından ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyenik şekilde paketli olarak dağıtılacak. Yerli ve milli tohumlar kullanılacak” söyledi.

BÖLGEDE YETİŞEN ÜRÜNLERİ EKECEĞİZ

Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez de belediyenin öncülüğüne teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Burada gayemiz çiftçinin daha çok para kazanması, istihdamın artması. Bu bölge sulu tarımın yapıldığı bir bölge, inşallah önümüzdeki günlerde sulu tarımı da deneyeceğiz. Bölgede yetişebilen ürünleri belediyemizle birlikte ekeceğiz. Göreve geldiği günden bu yana çiftçimize yardımda bulunan Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Belediye bize ne kadar öncülük yaparsa, biz de o kadar katkı sunarız.”



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA