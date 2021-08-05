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Sincan'dan tercih danışmanlık hizmeti

Sincan Belediyesi, zorlu sınav sürecinden sonra üniversiteye adım atmaya hazırlanan öğrencilere ücretsiz “Üniversite Tercih Danışmanlık Hizmeti” vermeye başladı. 
Sincan'dan tercih danışmanlık hizmeti

Sincan Belediyesi, üniversite yolundaki gençlerin yanında yer almaya devam ediyor. İyi bir okul kazanmak ve hayalindeki mesleği yapabilmek için öğrenciler zorlu bir maratondan geçiyor. Bu yolculukta öğrencilerin yanında olan Sincan Belediyesi sınav öncesi gençlere stresle baş etme ve motivasyon yollarının anlatıldığı seminerler vererek destek oldu. Seminerlerin yanı sıra ücretsiz YKS kitapları dağıtıldı, deneme sınavı yapılarak öğrencilerin kendilerini test etmelerine imkan sağlandı.  

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Sincan Belediyesi Tercih Sürecinde de Öğrencileri Yalnız Bırakmıyor.

Gençlerin puanları, başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjanları, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak, geleceklerini belirleyecek doğru adımı atmaları ve sağlıklı tercih yapmaları noktasında öğrencilere rehber oluyor.
Tercih danışmanlığı hizmeti Sincan Millet Kıraathanesinde saat 10.00 ile 12.00’da; Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesinde 14.00 – 16.00 saatlerinde ücretsiz veriliyor.

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Gençlere ve gençlerin fikirlerine verdiği önemi sıklıkla dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Öğrenci kardeşlerimizin en doğru tercihleri yapmaları ve emeklerinin karşılığını almaları için her türlü desteği vermeye hazırız. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen gençlerimiz Millet kıraathanelerimizi ziyaret edebilirler. Sevdikleri ve mutlu olacakları meslekleri seçmeleri ve geleceklerini doğru şekillendirmeleri bizleri de mutlu eder.” açıklamasında bulundu. 

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