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Sincan’ın Her Noktası Özenle Temizleniyor

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri sabahın erken saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla birlikte çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktalarda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
Sincan’ın Her Noktası Özenle Temizleniyor

Gece gündüz çalışan ekipler daha temiz, daha sağlıklı bir Sincan için ilçeyi pırıl pırıl yapıyor. Detaylı temizlik çalışması ile mahallelerde cadde, sokak ve kaldırımlar süpürülürken, çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor.

Sincan Belediyesi ilçe sakinlerine daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için 7/24 çalışıyor. Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler periyodik olarak sürdürdüğü çöp toplama, mıntıka temizliği, çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması da yapıyor. Yolları vakumlu süpürge araçları ile süpürüyor, yaya kaldırımları, park ve bahçeler özenle temizleniyor.

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Ekipler kent merkezi sınırları içerisindeki çöpleri bertaraf etmenin yanı sıra geri dönüşüme kazandırılacak olanları ayırıp Sincan Belediyesi sıfır atık merkezinde yeniden değerlendiriyor. Boşaltılan konteynerler düzenli olarak ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Vatandaşlardan gelen talepler de değerlendirilerek sağlıklı bir gelecek için Sincan daha da hijyenik hale getiriliyor. 

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