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Sincanlı dolmuşçular validatöre karşı

Ankara Büyükşehir'in dolmuşlara da validatör takma düşüncesine ilgili odalardan tepki gelmeye devam ediyor.
Sincanlı dolmuşçular validatöre karşı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dolmuşlara da validatör takma düşüncesine ilgili odalardan tepki gelmeye devam ediyor. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Dolmuşlarda da validatör uygulamasına geçmek istiyoruz” demiş, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacı Bekir Gani bu düşünceye karşı olduklarını söylemişti. Gani'nin ardından, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın da validatöre karşı çıktı.

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Sincan Şoförler Odası Başkanı İsa Yalçın Sincan bölgesinde 174 dolmuşla toplu taşıma hizmeti verdiklerini belirterek “Bizim otobüsler gibi üç kapımız yok, tek kapımız var validatör olursa uygulanamaz” dedi.

"FİZİKSEL OLARAK DA MÜMKÜN DEĞİL"

İsa Yalçın şöyle konuştu:

“Dolmuşa zaten nakit ücretle yolculuk yapmak isteyenler biniyor. Bize göre dar gelirli vatandaşlarımızın özel arabası olan dolmuşlar bu haliyle kalmalı. Dolmuşlarda validatör kesinlikle kabul edilemez. Böyle bir uygulama dolmuşçuluk diye bir meslek bırakmaz yok eder. Dolmuşcu esnaflarımızın günlük kazancıyla, binlerce şoför, binlerce küçük işletme, benzin istasyonları, yıkamacı tamirci ve yedek parçacı da geçim sağlıyor. Bu uygulama dolayısıyla bunların da yok olmasına vesile olur. Otobüslerin, metronun ve Başkentray’ın bu sistemle zarar ettiği ve devamlı sübvanse edildiği açıklamaları yapılırken esnaflarımızın yok olması kaçınılmazdır. Bizim otobüsler gibi üç kapımız yok tek kapımız var, validatör olursa uygulanamaz. Fiziksel olarak da mümkün değil. Dolmuşlarda çalışan şoförler kazançtan yüzde alarak direksiyon başına geçiyor. Validatör olursa ücretlerini alamayacakları için çalıştıracak şoför de bulamayız. Validatörü kesinlikle istemiyoruz.”

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