Sincanlılardan Kültür Merkezlerine Yoğun İlgi 

Gençlerin gözde mekanı Sincan Millet Kıraathaneleri ve kütüphanelerin yanında 0-5 yaş grubu çocukların anneleriyle keyifli vakit geçirdiği Bebek Kütüphanesi de oldukça ilgi görüyor.

Sincan Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Millet Kıraathaneleri ve kütüphaneleriyle de dikkatleri çekiyor. Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi, Merkez İlçe halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ve son olarak Temelli de açılan Temelli Millet Kıraathanesi Sincan’da hizmet veriyor.

Gençler, haftanın 7 günü hizmet veren kıraathanelerde sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma fırsatı buluyor. Kıraathaneleri öğrenciler dışında araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen vatandaşlar da ziyaret ediyor.

2021 yılı boyunca 200 kişi Sincan Millet Kıraathanelerinden faydalandı.

Kütüphaneler Şehri Sincan Sincan Belediyesi okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçeye çok sayıda kütüphane de kazandırdı.

Yavuz Sultan Selim Halk Kütüphanesi, Evliya Çelebi Halk Kütüphanesi, Yenikent Halk Kütüphanesi, Merkez İlçe Halk Kütüphanesi, Şuayip Çalkın Halk Kütüphanesinin bulunduğu Sincan’da bir de 0-5 yaş grubuna özel Bebek kütüphanesi yer alıyor.

Her gün eğitici ve öğretici etkinliklerle dolu dolu geçen; 0-5 yaşındaki çocukların anneleriyle birlikte katıldığı Bebek Kütüphanesinde çocukları geleceğe hazırlamak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amaçlanıyor.

Kütüphanelere ilginin arttığını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kütüphane sayısını artırmaya yönelik çalışmaların yapıldığını duyurdu.

Millet Kıraathanesi’nden : https://ulakbel.sincan.bel.tr/WebBasvuru/kiraathane-randevu#/ Linkiyle randevu alınıyor.