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Sincar krizi! PKK çıkmayı reddediyor

PKK, şehri terk etmeleri için Irak makamlarının 1 Nisan’a kadar tanıdığı süre dolmasına rağmen, Sincar’dan çıkmayı reddediyor.
Sincar krizi! PKK çıkmayı reddediyor

PKK, şehri terk etmeleri için Irak makamlarının 1 Nisan’a kadar tanıdığı süre dolmasına rağmen, Sincar’dan çıkmayı reddediyor. Irak Ortak Harekat Komutanlığı, PKK’nın veya başka bir gücün Sincar’da olmasına izin vermeyeceğini yineledi. Irak Ortak Operasyon Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin el-Hafaci, Iraklı yetkililerin Sincar’da silahlı gösterilere izin vermeyeceğini doğruladı:

GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

“Güvenlik güçleri şehri kontrol etme yeteneğine sahiptir. Sincar sakinleri için güvenlik güçleri burada görevlerinin başındalar. Bağdat ile Erbil arasındaki Sincar anlaşmasını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tüm düzensiz güçlerin şehirden uzaklaştırılması ve Irak kuvvetlerinin güvenliği sağlama görevini sürdürmesi için çalışıyoruz. Ne PKK’nın, ne de başka unsurların Sincar’da olmasına izin vermeyeceğiz.”

CANLI KALKAN UYARISI

Sincar halkının tedirginliği ise devam ediyor. Sincar Belediye Başkanı Mahma Halil, PKK’nın şehirdeki aileleri canlı kalkan yapma ihtimaline karşı uyardı. Bölge halkının daha güvenli yerlere kaçmaya çalıştığını söyledi. ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Mainza sosyal medya hesabından Kürtler, Ezidiler ile Irak ordusu arasında asayiş konusunda anlaşmaya varıldığını iddia etti. Ancak PKK’ya yakınlığı ile bilinen Şengal Demokratik Özerk Yönetimi Eşbaşkan Yardımcısı Heso İbrahim ise Rudaw’a “Iraklı taraflara bu anlaşmayı kabul etmediğimizi söyledik” açıklamasında bulundu.

2 BİN 700 GENÇ DAHA ESİR ALINDI

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin kuzeydoğusunda işgal altında tuttuğu Haseke’de gençleri zorla silah altına almaya devam ediyor. Mart ayında Haseke genelindeki kontrol noktaları ve evlere yapılan baskınlarda, yaşları 21-34 arasındaki 2 bin 700 kişi silah zoruyla alıkonuldu. Çoğu Araplardan oluşan gençler 1 haftadır geçici olarak kent merkezindeki Panorama bölgesindeki YPG/PKK’nın sözde sevk merkezinde tutuluyor. Örgüt, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor’da da benzer uygulamalara başvuruyor. Ocak ayında da 150’den fazla Deyrizorlu genç zorla silah altına alınmıştı.
 

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