  • BIST 121.130
  • Altın 293,669
  • Dolar 5,8822
  • Euro 6,5584
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Sincar'da nokta atışı: Toplantı halindeki PKK'lılar, MİT'ten gelen istihbaratla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemin en kritik hava operasyonlarından birini Sincar'da gerçekleştirdi. Toplantı halinde olan PKK'nın üst düzey isimleri hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Sincar'da nokta atışı: Toplantı halindeki PKK'lılar, MİT'ten gelen istihbaratla vuruldu

Türkiye, bir taraftan Suriye'de diğer taraftan da Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordine olarak gerçekleştirdiği son başarılı operasyonun adresi Sincar oldu.

Toplantı halindeki üst düzey PKK'lı teröristler, milli imkanlarla üretilen nüfuz edici bomba ile vuruldu.

2019'DA TERÖRE BÜYÜK DARBE VURULDU

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılında düzenlenen operasyonlarda 134'ü sözde üst düzey olmak üzere 1668 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-31 Aralık 2019 arasında İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör öğütleri ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam edildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE 3 TEMEL POLİTİKA

Terör örgütleriyle "terörü kaynağında yok etme, savunma değil sürekli taarruz, kesintisiz operasyonlarla sürekli alan hakimiyeti" şeklindeki 3 temel politika kapsamında mücadele edildi.

PKK/KCK ile mücadelede 116 bin 650'si kırsalda olmak üzere 122 bin 54 operasyon, DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine 1456, terör örgütü FETÖ/PDY'ye 16 bin 778, aşırı sol örgütlere yönelik 397 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 1668 terörist etkisiz hale getirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincar'da nokta atışı: Toplantı halindeki PKK'lılar, MİT'ten gelen istihbaratla vuruldu15 Ocak 2020 Çarşamba 13:20
  • İstanbul Emniyeti'nden büyük operasyon15 Ocak 2020 Çarşamba 10:34
  • Türk iş insanından mağduru olduğu sahte imzayı 'korumaya' alan girişim15 Ocak 2020 Çarşamba 09:56
  • Kredi çıkmayanları yakan tuzak: Kredi dahi alamayan mağdurları…15 Ocak 2020 Çarşamba 09:47
  • Dersini veririz: Hafter tüm ülkeyi ele geçirecekti15 Ocak 2020 Çarşamba 09:43
  • Evinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadı15 Ocak 2020 Çarşamba 09:34
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 15 Ocak 2020 - ASKİ15 Ocak 2020 Çarşamba 09:32
  • Darbe girişimi sonrası havada rotasını değiştirip Türkiye'ye geri döndü15 Ocak 2020 Çarşamba 09:31
  • Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı15 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
  • Elektrik Kesintisi 15 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ15 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti