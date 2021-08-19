  • BIST 1.437,990
  • Altın 490,52
  • Dolar 8,5350
  • Euro 9,9500
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Sincar’da teröristlere ağır darbe: Çok sayıda ölü var

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Sincar’da teröristlere ağır darbe: Çok sayıda ölü var

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balon balığı için naylon iplikli ağ19 Ağustos 2021 Perşembe 11:06
  • Sincar’da teröristlere ağır darbe: Çok sayıda ölü var19 Ağustos 2021 Perşembe 11:05
  • Şanlıurfa’da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı: 13 yaralı19 Ağustos 2021 Perşembe 11:02
  • Kendini mehdi ilan edip kabul etmeyeni öldürmüş19 Ağustos 2021 Perşembe 11:00
  • 7.2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı artıyor: Ölü sayısı 2 bini geçti19 Ağustos 2021 Perşembe 10:45
  • Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı19 Ağustos 2021 Perşembe 10:22
  • Önce Bursa'da şimdi İstanbul'da parkta bulundu: Görenler şaşkına döndü19 Ağustos 2021 Perşembe 09:57
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü19 Ağustos 2021 Perşembe 09:51
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önemli uyarı: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız19 Ağustos 2021 Perşembe 09:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Erdoğan kaç tane aşı oldu? Erdoğan aşı oldu mu?19 Ağustos 2021 Perşembe 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti