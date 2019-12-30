Habertürk’le ilgili bazı internet sitelerine düşen bir iddia “Sinem Kaymakçı kimdir” sorusuna neden oldu. “Yeni havalimanının engelli dostu olduğuna dair yazı yazması talebini geri çevirdiği için” Sinem Kaymakçı’nın köşesini kapattığı iddiası doğru mu?

Habertürk’le ilgili bazı internet sitelerine düşen bir iddia “ Sinem Kaymakçı kimdir ” sorusuna neden oldu. İddialara göre, Habertürk “yeni havalimanı nın engelli dostu olduğuna dair yazı yazması talebini geri çevirdiği için” Sinem Kaymakçı’nın köşesini kapattı. Bu iddia doğru mu? Sinem Kaymakçı kimdir? Sinem Kaymakçı, Habertürk yazarı mıydı?

Oda tv gibi Hükümet karşıtı haber sitelerinde yayınlanan habere göre, “Habertürk yazarı Sinem Kaymakçı, Yeni Havalimanının engelli dostu olduğuna dair yazı yazması talebini geri çevirdiği için köşesinin kapatıldığını açıkladı”.

Kaymakçı’nın sözkonusu haberlere konu iddiası şöyle:

“29 Mart Habertürk internet sitesinde yazmaya başladım. Kendim geçirdiğim bir trafik kazası sonucu engelli kaldım. Engelliler konusunda da yazılarım oldu

Habertürk yönetimi benden Yeni Havalimanı ve Marmaray'ın ne kadar engelli dostu inşa edildiği konusunda figüran olmamı istedi.

Tekerlekli sandalye ile dolaştırıp reklam amaçlı video çekimi.

Ben de sokaklarda engelli sorunları had safhada iken siyasi getiri amaçlı bu filmin çekilmesini uygun bulmadım ve yönetime ifade ettim.

Bunun üzerine dün yazılarıma son verildiği bilgisi ulaştı. Bugün sayfadan Bugün sayfadan yazılarıma bakmak istediğimde yazılarımın kaldırıldığını görmem en büyük hayal kırıklığı oldu.

Şu an son derece şaşkın ve çok üzgünüm. Bu yaşananları kamuoyunun bilme hakkı var diye düşündüm. En çok da engellilerin sesi olma imkanım elimden alındığı için üzgünüm :(”

Habertürk, uzun bir süre önce kağıt baskıyı durdurmuştu; sadece internetten yayın yapıyor. Yazar yazıları internet sitesinden yayınlanıyor.



