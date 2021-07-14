Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulamasının süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, daha önce son tarihi 31 Temmuz olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Mayıs 2022'ye uzatıldı.