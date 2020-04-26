Singapur'da vaka sayısı tırmanışa geçti

Singapur'da son 24 saatte 931 kişide daha koronavirüs (corona virüs) vakası tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 13 bin 624'e yükseldi. Ülkede bugüne kadar koronavirüs nedeniyle sadece 12 kişi hayatını kaybetti.