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Singapur'da vaka sayısı tırmanışa geçti

Singapur'da son 24 saatte 931 kişide daha koronavirüs (corona virüs) vakası tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 13 bin 624'e yükseldi. Ülkede bugüne kadar koronavirüs nedeniyle sadece 12 kişi hayatını kaybetti.
Singapur'da vaka sayısı tırmanışa geçti

Singapur'da son 24 saatte 931 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 931 yeni Kovid-19 vakası saptandığını ve böylece Singapur'da şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 13 bin 624'e yükseldiğini açıkladı.

TOPLAMDA 12 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede bugüne kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vakalardan 15'inin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenler, diğerlerinin çoğunun ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Singapur'da 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka artış sayılarının, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerden yayıldığı belirtilmişti.

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