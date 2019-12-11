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Sınıfta ölümde şırınga çikolata şüphesi: Şırınga çikolata nedir?

Ankara Keçiören'de bir ilkokulda 7 yaşındaki Mert sınıfta fenalaşarak hayatını kaybetti. Mert'in ölüm nedeniyle ilgili Savcılık'tan açıklama geldi. Sınıfta ölümde şırınga çikolata şüphesi oluştu. Peki şırınga çikolata nedir?
Sınıfta ölümde şırınga çikolata şüphesi: Şırınga çikolata nedir?

Başkent Ankara okulda ölüm haberiyle sarsıldı. Keçiören'de bir ilkokulda 7 yaşındaki Mert sınıfta fenalaşarak hayatını kaybetti. Mert'in ölüm nedeniyle ilgili Savcılık'tan açıklama geldi. Sınıfta ölümde şırınga şeklindeki oyuncak çikolata şüphesi oluştu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın sınıfta ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, çocuğun kantinden aldığı şırınga çikolata yı yediği sırada nefes alamayarak kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi. 

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Açıklamada aynen şöyle denildi:

 “Mert Yağız Köksal’ın (ilk bilgilere göre) sabah 8.30’da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10’da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 

Öte yandan, tanık öğrenci ve öğretmenlerin anlatımlarına göre, Mert şırınga çikolatayı açmaya çalışırken çikolatanın kapağı boğazına kaçtı ve nefes alamamaya başladı. Kantinciye kalbini göstererek yardım istedi. Kantinci birşey anlamadı. Hademe ve öğretmenler yardıma koştu. Mert sağlık ocağına götürüldü. Orada Mert'in sara nöbeti geçiriyor olabileceği söylendi. Mert oradan hastaneye götürüldü. Fakat kurtarılamadı. 

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Şırınga çikolata nedir?

Savcılığın "şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolata" şeklinde ifade ettiği şırınga çikolata, bir çeşit atıştırmalık olarak satılıyor. Öğrencinin şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor. 

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı öğrencinin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirerek inceleme ve soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sürerken Bakanlık, öğrencinin ailesi ve okul çalışanları ile öğrencilerine psikolojik destek amacıyla psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi. Mert'in sınıfında eğitim öğretime 2 gün ara verilmişti.

 

 

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