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Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar koruma altına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan araçta yapılan aramada ele geçirilen 2 örümcek maymunu koruma altına alındı.
Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar koruma altına alındı

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada, nesli tükenmekte olan 2 örümcek maymunu ele geçirildi.



Araç sürücüsüne 3 bin TL ceza kesilirken, ele geçirilen örümcek maymunlar koruma altına alınmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunları Gaziantep'teki hayvanat bahçesine götüreceklerini belirterek, "Örümcek maymunlar ticaret amaçlı Irak'tan getiriliyor. Burada satışını gerçekleştirmeyi planlıyorlardı. Örümcek maymunlar, bundan sonra Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde yaşamlarını devam ettirecekler" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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