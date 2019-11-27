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Sınır kapısında pizza kutusuna saklanmış binlerce kaplumbağa yakalandı

Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda, Türkiye’ye kaçak yollardan sokulmak istenen 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi.
Sınır kapısında pizza kutusuna saklanmış binlerce kaplumbağa yakalandı

Artvin'de Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı’na gelen Rus uyruklu E.M’nin kullandığı araçta arama yapıldı.

9 PİZZA KUTUSUNA 3 BİN 400 SU KAPLUMBAĞASI SAKLAMIŞLAR

Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından X-Ray cihazı kontrollerinde 9 adet pizza kutusu içine gizlenmiş vaziyette 3 bin 400 adet su kaplumbağası yurda illegal yollarla sokulmak istenirken ele geçirildi.

Ele geçirilen kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. E.M hakkında adli işlem başlatılarak 6 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 3 bin 400 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 191 bin 700 lira olduğu öğrenildi.

 

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