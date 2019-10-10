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Sınır köylerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Mardin'in sınır köylerinde yaşayanlar, evlerine Türk bayrakları astı.
Sınır köylerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Mardin'in sınır köylerinde vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, evlerine Türk bayrakları astı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yöresel kıyafetli vatandaşlar, Mehmetçik için Türkçe, Kürtçe ve Arapça dua etti.

Mahalle sakinlerinden 71 yaşındaki Enver Çağlar, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, "Şimdi askerimiz orada, Allah onları muvaffak etsin. Devletimiz, hükümetimiz, ordumuz inşallah başarılı olacak. Allah onları korusun. Onları çok destekliyoruz, onlara dua ediyoruz. Allah huduttaki askerlerimizin işini rast getirsin." dedi.

"Onlar hak yolunda gittiler oraya"

65 yaşındaki İsmail Bağış da Mehmetçik'e gece gündüz dua ettiklerini, kalplerinin Mehmetçik ile olduğunu söyledi. Bağış, şöyle konuştu:

"İnşallah muzaffer olacaklar, başları dik geri dönecekler. Bu vatan hepimizin, Allah'ım sen bu vatanımızı koru. Şu an elimizden dua geliyor. Beni götürseler şimdi giderim. Kalbimiz, ruhumuz, hissiyatımız, her şeyimiz onlarla birlikte. Onlar hak yolunda gittiler oraya. Kimseye haksızlık etmemişler."

"Gerekirse şu anda askerlik şubesine gider kendimizi de yazdırırız"

Hasan Akdemir ise harekat başlar başlamaz evine Türk bayrağı astığını aktararak, devletin, milletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını kaydetti.

Dualarla Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini ifade eden Akdemir, "Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra dualarımızla askerlerimizin yanındayız. Allah'a çok şükür etmemiz gerekiyor, böyle bir lidere ve orduya sahip olduğumuz için. Bu harekatın baş mimarı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimiz sonsuzdur. Akdemir ailesi olarak gerekirse şu anda askerlik şubesine gider kendimizi de yazdırırız. Allah askerimize, ordumuza zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Arapça konuşan Hüseyin Badur, Hamdiye Badur ve Behiye Akdemir de harekatı desteklediklerini, Mehmetçik için sürekli dua ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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