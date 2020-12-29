  • BIST 1.441
  • Altın 447,777
  • Dolar 7,4109
  • Euro 9,0693
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: 2020'de en az 50 gazeteci öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, bu yıl en az 50 gazetecinin yaptıkları haberler sebebiyle öldürüldüğünü bildirdi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: 2020'de en az 50 gazeteci öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün (RSF) basın özgürlüğüyle ilgili yayımlanan yıllık raporunda, söz konusu gazetecilerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk, organize suç, çevre ve doğanın tahrip edilmesi gibi konuları araştırdıkları için kasten öldürüldüğü kaydedildi.

Çoğu gazetecinin çeşitli gösteriler sırasında haber yaparken öldürüldüğünün belirtildiği raporda, bu yıl haberciler için en tehlikeli ülkelerin Meksika, Irak, Afganistan, Hindistan ve Pakistan olduğuna işaret edildi.

Ayrıca raporda, dünya çapında yüzlerce gazetecinin de Kovid-19'dan hayatını kaybettiği, ancak bunların kaçının mesleki çalışmaları sebebiyle enfekte olduğunun belirlenemediği vurgulandı.

Mısır, Rusya ve Suudi Arabistan'daki hapishanelerde tutulan 3 gazetecinin de Kovid-19’a yakalanmaları sonucu tıbbi bakım eksikliği sebebiyle yaşamını yitirdikleri kaydedildi.

İran’da 12 Aralık’ta Ruhullah Zem’in idam edilmesi ile 30 yıl sonra ilk kez bir basın mensubunun çarptırıldığı ölüm cezasının infaz edildiği belirtilen raporda, bu yıl öldürülen 50 gazeteciden 2’sinin de kadın olduğu bildirildi.

Toplamda 53 gazetecinin öldürüldüğü 2019'a kıyasla çok az şeyin gözle görülür şekilde iyileştiği vurgulanan raporda, son 10 yılda gazetecilik çalışmaları nedeniyle en az 937 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi! Yeni karar: Zorunluluk kaldırıldı29 Aralık 2020 Salı 11:32
  • Tarım ve Orman Bakanlığı 826 sözleşmeli işçi alacak29 Aralık 2020 Salı 11:23
  • Selvi Boylum Al Yazmalım filminin 'Sevgi emektir' mottosuna ilişkin dava yeniden görülecek29 Aralık 2020 Salı 11:22
  • Koronavirüsün yeni mutasyonu 23 ülkeye yayıldı29 Aralık 2020 Salı 11:18
  • İran için 2020 suikast, yaptırım ve Kovid-19 gölgesinde 'kabus gibi' bir yıl oldu29 Aralık 2020 Salı 11:16
  • Arakanlı Müslümanların ikinci grubu Bhasan Char Adası'na gönderildi29 Aralık 2020 Salı 11:16
  • Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı29 Aralık 2020 Salı 11:08
  • Otomobil devrildi; Gizem öldü, nişanlısı yaralı29 Aralık 2020 Salı 11:06
  • SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında29 Aralık 2020 Salı 11:05
  • 2021 MTV ücretleri belli oldu29 Aralık 2020 Salı 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti