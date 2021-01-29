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Sınırda 10 kilometre kuyruk oluşturan TIR şoförlerinin zorlu mesaisi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar, 10 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.
Sınırda 10 kilometre kuyruk oluşturan TIR şoförlerinin zorlu mesaisi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç ürünlerini, Avrupa ülkelerine götürmek için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar sınırda,10 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, 3 gündür sıra bekleyen TIR sürücüleri, zor günler geçiriyor. Sürücüler, kötü hava şartlarında, 'yaşam alanına' dönüştürdükleri araçlarında beklemek zorunda kalıyor. Sürücüler, güvenlik sorunu yaşadıklarını belirterek, yemek ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesislerin olmamasından şikayetçi.

TIRLARIN BEKLEMESİ İÇİN TESİS İSTİYORLAR

Sınır kapılarında TIR'larla, Türkiye'den Avrupa ülkelerine  tekstil ve yedek parçanın yanı sıra gıdadan çiçeğe, inşaat malzemesinden mobilyaya ve beyaz eşya ürünlerine kadar bir çok ihraç ürünü gönderiliyor. İhracatın canlanmasıyla birlikte Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule ile Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda bekleyen TIR'lar sayısında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yüzlerce TIR çıkış için parklarda beklerken, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sürücüler, park olmaması nedeniyle yol kenarına çektikleri araçlarında bekliyorlar. Zor şartlar altında TIR'larının içinde barınan sürücüler, araçlarında bulunan buzdolabına depoladıkları yiyeceklerle karınlarını doyuruyor, sıcak su ihtiyacını ise yine araçlarında bulunan özel makineler ile sağlıyorlar. Olumsuzluklara rağmen binlerce kilometre direksiyon sallayarak Avrupa ülkelerine ihraç ürünlerini teslim ettiklerini belirten sürücüler, "Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Özellikle çabuk bozulan ürünlerimizin, bekleme sırasında muhafazası bizim için önemli. Başta güvenlik olmak üzere gümrükten geçiş sırasında bekleyebileceğimiz tesislere ihtiyacımız var" diye konuştular. 

'İHTİYAÇLARIMIZI GİDEREMİYORUZ'

Gebze'den yüklediği ihraç yükünü Romanya'ya götürmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 3 gündür kuyrukta sıra beklediğini söyleyen Yusuf Şahin, temel ihtiyaçlarını giderecekleri tesislerin olmadığını söyledi. Yıllardır kuyrukta zor şartlarda beklediklerini söyleyen Şahin, "Kış ayında bu zorluğu genellikle yaşıyoruz. 32 senedir bu işi, yapıyorum. Yaz ayında da ayrı sıkıntı var. Burada bizi en çok zorlayan tuvalet olmaması. Hamzabeyli - Edirne arasında bizler için ayrılmış özel bir park yeri yok. Yeme, içme işini kendimiz aracımızın içinde kurduğumuz özel sistemler ile hallediyoruz. Hava güzel olursa dolabı açıyoruz. Kötü olursa araba içinde yiyoruz. Fakat temizlik başta olmak üzere tuvalet ihtiyacımızı sağlayamıyoruz. En çok bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Muammer Çubukoğlu'da Romanya'ya zeytin götürmek için beklediğini belirterek, "Dün öğlen saatlerinde yola çıktım. Beklemeye devam. Bulgaristan, kardan dolayı sınırdan araçları içeriye almadı. Mecburen Bulgar'ın TIR geçişlerine izin vermesini bekliyoruz. Dışarısı çok soğuk. Yemeklerimizi rahat ısıtamıyoruz. Ekmek arası bir şeyler ile karnımızı doyuruyoruz. Soğukta arabayı çalıştırıp, motoru ısttıktan sonra kaloriferi kullanıyoruz. Bu da kışın daha fazla mazot yakmamıza neden oluyor" diye konuştu.

Bulgaristan'a yük taşıyan Bosna Hersek vatandaşı Ayhan Ahmedov Hamdiyev, tek problemlerinin tuvalet olduğunu hatırlatarak, "24 saat oldu, bekliyorum. Bulgaristan'a gidiyoruz. Soğukta beklemek zor oluyor. Bir çare bulunmalı. Bir de pandemi dönemindeyiz. Şartlarımız daha da zorlaştı. İhtiyaçlarımızı gidereceğimiz bir tesis olması lazım" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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