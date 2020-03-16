Sınırda 10 kilometrelik TIR kuyruğu

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan ve ‘koronavirüs’ önlemleri kapsamında dün karşılıklı olarak yolcu ve araç geçişine kapatılan Sarp Sınır Kapısı'nda, uluslararası taşımacılık yapan TIR’ların geçişleri sürüyor.

Koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbirin uygulandığı kapıda yavaş ilerleyen giriş-çıkış işlemleri sonucu Türkiye tarafında 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nın, koronavirüs önlemleri kapsamında karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu ve araç trafiğine kapatılması kararı, dün saat 17.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Sarp Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. TIR sürücüleri karşılıklı olarak kapıdan geçiş yapmaya devam etti. Koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbirin uygulandığı kapıda yavaş ilerleyen giriş-çıkış işlemleri sonucu ise Türkiye tarafında 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sürücüler TIR'larını yol kenarına park ederek, sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden olurken, kapıda günde yaklaşık 400 TIR’ın gümrük işlemi yapılıyor.

'KORONAVİRÜS VAKASINDAN TRAFİK DURDU'

Sarp Sınır Kapısı’nda taksicilik yapan Kadir Dalkılıç, “Yolcu trafiği tamamen durduruldu. Arada bir yolcular gelip gidiyorlar. Karşıda kalan Türk vatandaşları var onları alıp götürüyoruz. Gürcüler buradan geçemiyorlar zaten. Koronavirüs vakasından dolayı trafik burada tamamen durdu. Arabalar bu noktada kitlendiler. Ne gidebiliyoruz ne gelebiliyoruz. Ben taksiciyim. Paramı bu meslekten kazanıyorum. Ama koronavirüs salgını yüzünden para kazanamaz olduk. Burada böyle bekliyoruz” dedi.

TIR şoförü Selahattin Dinç de ''2 gündür burada bekliyorum. Özbekistan’a gidiyorum bu yol güzergahından ama bizi bırakmıyorlar. Denetimler var. Ne kadar daha burada bekleriz bilmiyoruz. Bir an önce bir çözüm olsa da bizler de ne yapacağımızı bilsek. Yolda böylece kaldık'' diye konuştu.

Beytullah Çele ise ''İzmir’den geliyorum. Azerbaycan’a gitmeye çalışıyorum. Sınır kapısında bekliyorum” dedi.