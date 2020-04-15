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Sınırda bulundu: Rasulayn'dan Ceylanpınar'a yüzlerce metre uzunluğunda terör tüneli

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tünel tespit edildi. Yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla bir çok farklı noktaya ulaşabiliyor.
Sınırda bulundu: Rasulayn'dan Ceylanpınar'a yüzlerce metre uzunluğunda terör tüneli

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye ait olduğu değerlendirilen, Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tüneli ortaya çıkardı.

Ceylanpınar-Rasulayn sınır hattında, yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla bir çok farklı noktaya ulaşabiliyor.

Tünelin içinde düzenli şekilde aydınlatma sistemi kurulduğu görülürken, içerisinde tüneli ilerletmek için vinç ve hilti gibi iş makinelerinin hazır bekletildiği de tespit edildi.

Tünelde 200 metre sonra oksijen sıkıntısı olduğu belirlendi.

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Terör örgütünün tüneli, silah ve mühimmat nakli ile kaçakçılık ile saldırılardan sonra kaçabilmek için kullandığı değerlendirildi.

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