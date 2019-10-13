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Sınırda eğitime ara

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırıları nedeniyle Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi.
Sınırda eğitime ara

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla teröristlerin hedefinde olan Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime ara verildi.

AKÇAKALE VE CEYLANPINAR'DA EĞİTİME ARA

Şanlıurfa'da Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimize bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda, Suruç ilçesinde Mürşitpınar İlk/Ortaokulu, Çaykara İlk/Ortaokulu, Küçük Kendirciler İlkokulu, Eğrice İlk/Ortaokulu, Çengelli İlk/Ortaokulu, Aşağı Oylum İlkokulu, Dolaş İlk/Ortaokulu, Dikmetaş İlkokulu, Fıstıklı İlkokulu, Kesmecik İlkokulu, Şakir Şimşek İlk/Ortaokulu, Tavşan İlkokulu, Yolaklı İlkokulu, Binatlı İlkokulu ile Birecik ilçesinde Çiçekalan İlkokulu, Duyduk İlk/Ortaokulu, Konak İlkokulu, Sakaltutan İlkokulu, Yukarı İncirli İlkokulu, Düzlüce İlkokulu, Aşağı Karkutlu İlkokulu, Göktepe İlkokulu, Bilekli İlk/Ortaokulu, Güvenir İlkokulu, Eşmeler İlkokulu ve Akarçay İlkokullarında 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde üç (3) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sözlerine Fuat Oktay'dan kınama!

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mardin Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin ilçelerindeki tüm okullarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

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