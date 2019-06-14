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Sınırda sıcak gelişme: Komandolar bölgeye gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Sınırda sıcak gelişme: Komandolar bölgeye gönderildi

Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru harekat etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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