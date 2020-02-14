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Sınırdaki çocukların Mehmetçik sevgisi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallelerinde yaşayan çocuklar, bölgede görev yapacak askerleri bayraklarla karşılayıp moral oluyor.
Sınırdaki çocukların Mehmetçik sevgisi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallelerinde yaşayan çocuklar, bölgede görev yapacak askerleri bayraklarla karşılayıp moral oluyor.

İdlib ve Hatay sınırındaki noktalara destek amaçlı gönderilen askeri araçların Reyhanlı ilçesine sevkiyatı sürerken, sınır mahallelerindeki çocukların Mehmetçiğe yoğun sevgisi gözleniyor.

Hemen her gün onlarca araç ve komandonun geldiği Oğulpınar Mahallesi’nde çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden askere destek için yollara düşüyor. 

Ellerinde bayraklarla askerleri selamlayan çocuklar evlerinden getirdikleri çay ve pastayı, Mehmetçiğe ikram ediyor.

Çocukların sevgisine duyarsız kalmayan Mehmetçik de kendilerini selamlayan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip çikolata dağıtıyor.

Askerler zaman zaman çocukların davetini geri çevirmeyerek onların oyunlarına eşlik ediyor.

"Dualarımız onlarla"
Mahalle sakinlerinden 11 yaşındaki Furkan Şanverdi, mahallelerinde bir süredir askerlerin geçiş yaptığını belirtti.

Onları çok sevdiklerini belirten Şanverdi, "Askerin geçeceği zaman yollara iniyoruz. Eğer bekliyorsa evden çay getiriyoruz. Allah onları korusun ve yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla." diye konuştu.

Ahmet Şanverdi de köylerinde askerleri görmekten çok mutlu olduklarını söyledi.

Evindeki Türk bayrağını askere hediye ettiğini dile getiren 9 yaşındaki Şanverdi, "Biz onlara çay verdik. Onlar da bize çikolata verdiler. Askerimizi çok seviyoruz, onlara dua ediyoruz. " dedi.

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