  • BIST 110.785
  • Altın 321,022
  • Dolar 6,0756
  • Euro 6,7617
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Sınırdan geçen göçmenler nasıl sayılıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den Yunanistan'a geçen 135 bin 844 göçmeni nasıl saydıklarını açıkladı.
Sınırdan geçen göçmenler nasıl sayılıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, gazeteciler Özlem Gürses, Abdulkadir Selvi ve Murat Çelik'in gündeme dair sorularını cevapladı. Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından 135 bin 844 göçmenin Yunanistan'a geçtiğini belirten Soylu, bu göçmenlerin nasıl sayıldığıyla ilgili merak edilen soruya da yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844 olarak açıkladı.

"SINIRDA GÜVENLİK ZAFİYETİMİZ YOK"

Sınırdan geçen göçmenlerin nasıl sayıldığıyla ilgili soruya yanıt veren Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim orada bir güvenlik zafiyetimiz yok. Biz meselenin içinde yaşayan insanlarız. Yarın Edirne'ye gidiyorum. Valimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. Şunu söylemek istiyorum. Bizim sınırımız olan bölgede hiçbir problem yok. Göç yolculuğu çok meşakkatli. Kimi Kuzey Irak'ı geçiyor, bir çok nokta var bunların hepsi meşakkatli. Kızılay'dan AFAD'a kadar hepsi Edirne'deler ve görevlerini yaptılar. Edirne halkı da öyle. Edirne'den biz geçen yıl 140 bin kaçak göçmen yakaladık. Biz hiçbir şeye dokunmasak 1 yılda 1 milyon kişi geçer.

SINIRDA 23 KARAKOLUMUZ VAR SINIRI GEÇEN GÖÇMEN SAYISI ONLARDAN GELİYOR

23 tane sınır karakolumuz var. 8 tanede bölüğümüz var. Hepsinin kendine ait 5 km'lik alanı var. Eskiden mücadele ediyorlardı. Şimdi seyrediyor ve yazıyorlar. Bize oradan geliyor rakamlar. Biz hangi ilden kaç kişi çıktığın biliyoruz. Hangi ilden kaç kişi geldiğin de biliyoruz. Biz güvenlik için hangi ilden kaç kişi çıktığın biliriz. Bizim işimiz rakam."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sınırdan geçen göçmenler nasıl sayılıyor?05 Mart 2020 Perşembe 07:38
  • Moskova randevusu bugün05 Mart 2020 Perşembe 07:37
  • ABD hükümetinden Polonya'ya tanksavar füzesi satışına onay05 Mart 2020 Perşembe 07:36
  • "Fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz"05 Mart 2020 Perşembe 07:35
  • ABD'li Senatör Rubio'dan Türkiye'ye hava desteği çağrısı05 Mart 2020 Perşembe 07:34
  • ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 oldu05 Mart 2020 Perşembe 07:34
  • İtalya'da korkutan tablo04 Mart 2020 Çarşamba 23:11
  • Bisküvi içinden uyuşturucu çıktı04 Mart 2020 Çarşamba 23:07
  • Yeni e-devlet hizmeti04 Mart 2020 Çarşamba 22:06
  • İzmit'te koronavirüs alarmı04 Mart 2020 Çarşamba 21:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti