Sınırdan geçen göçmenler nasıl sayılıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den Yunanistan'a geçen 135 bin 844 göçmeni nasıl saydıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, gazeteciler Özlem Gürses, Abdulkadir Selvi ve Murat Çelik'in gündeme dair sorularını cevapladı. Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından 135 bin 844 göçmenin Yunanistan'a geçtiğini belirten Soylu, bu göçmenlerin nasıl sayıldığıyla ilgili merak edilen soruya da yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844 olarak açıkladı.

"SINIRDA GÜVENLİK ZAFİYETİMİZ YOK"

Sınırdan geçen göçmenlerin nasıl sayıldığıyla ilgili soruya yanıt veren Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim orada bir güvenlik zafiyetimiz yok. Biz meselenin içinde yaşayan insanlarız. Yarın Edirne'ye gidiyorum. Valimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. Şunu söylemek istiyorum. Bizim sınırımız olan bölgede hiçbir problem yok. Göç yolculuğu çok meşakkatli. Kimi Kuzey Irak'ı geçiyor, bir çok nokta var bunların hepsi meşakkatli. Kızılay'dan AFAD'a kadar hepsi Edirne'deler ve görevlerini yaptılar. Edirne halkı da öyle. Edirne'den biz geçen yıl 140 bin kaçak göçmen yakaladık. Biz hiçbir şeye dokunmasak 1 yılda 1 milyon kişi geçer.

SINIRDA 23 KARAKOLUMUZ VAR SINIRI GEÇEN GÖÇMEN SAYISI ONLARDAN GELİYOR

23 tane sınır karakolumuz var. 8 tanede bölüğümüz var. Hepsinin kendine ait 5 km'lik alanı var. Eskiden mücadele ediyorlardı. Şimdi seyrediyor ve yazıyorlar. Bize oradan geliyor rakamlar. Biz hangi ilden kaç kişi çıktığın biliyoruz. Hangi ilden kaç kişi geldiğin de biliyoruz. Biz güvenlik için hangi ilden kaç kişi çıktığın biliriz. Bizim işimiz rakam."