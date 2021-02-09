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Sinop'ta ağa takılan dev kalkan balığı kilogramı 200 liradan satıldı

Sinop'ta balıkçıların ağına 10 kilogram ağırlığında dev kalkan balığı takıldı. Balık, kilogramı 200 liradan alıcı buldu.
Sinop'ta ağa takılan dev kalkan balığı kilogramı 200 liradan satıldı

Kentte 25 yıldır balıkçılık yapan Mert Kanal, AA muhabirine, kalkan balığının çok az miktarda avlandığını söyledi. Ağlara nadir takılan balığın fiyatının da yüksek olduğuna işaret eden Kanal, "10 kilogram ağırlığında olan kalkan balıklarına pek rastlanmıyor artık." dedi.

Tezgaha koydukları balığın bir müşterileri tarafından alındığını ifade eden Kanal, "Kilogramı 200 liradan alıcı buldu. Görüp de fiyatını soran çok oldu. Ancak söz konusu fiyatı duyanlar genelde almaktan vazgeçiyor. Eskiye göre maalesef kalkan avında büyük düşüş var. İnşallah gelecek yıllarda avcılığı artar." diye konuştu.

Kanal, bu dönemde kalkan avcılığında da artış yaşanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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